El congresista electo Héctor Valer explicó que su separación de la bancada de Renovación Popular, anunciada el último sábado, se debió a que ejerció su derecho a la libertad de expresión y defendió el respeto al Estado de Derecho. Señaló al congresista electo Jorge Montoya como la persona que estuvo detrás de su salida y lo vinculó a “grupos de ultraderecha”.

“Lo único que hicimos fuer ejercer nuestra libertad de opinión, sobre la situación que vive el Perú, y mi opinión fue decir que en un proceso electoral se tiene que respetar el Estado de Derecho, las normas establecidas, se tiene que respetar la libertad y la democracia y estos términos no le han gustado al almirante Montoya”, manifestó a RPP.

“Él (Montoya) ha venido presionando al interior de la bancada para que se apruebe un reglamento de disciplina, pero hace dos días, a las 11 de la noche, sacaron un comunicado diciendo que me separaban de la bancada de Renovación Popular”, agregó.

En esa línea criticó que Montoya incitara a no reconocer los resultados electorales si es que no se realiza una auditoría internacional del proceso de segunda vuelta. Indicó que el almirante en situación de retiro alienta la “confrontación”.

“La otra opción [distinta a la mía] sería fortalecer a los paramilitares de la ultraderecha que salen a las calles con aspas cruzadas de color blanco y rojo [Cruz de Borgoña] y que ahora ya no son 10 sino más de 100 personas reclutadas por gente vinculada a Montoya al parecer, él ha invocado en el Óvalo Quiñones a no respetar la proclamación de los resultados si no se hace una auditoria internacional”, aseveró.

“Lo que nosotros defendemos es el estado de derecho y no confrontar a los grupos de la contienda electoral, que es lo que quiere Montoya. Nosotros no estamos de acuerdo con que haya confrontación y derramamiento de sangre”, indicó.

Héctor Valer fue elegido como congresista por Lima de Renovación Popular, partido por el que fue candidato al Congreso con el número 3, por debajo de Jorge Montoya (1) y María Martínez de Aguayo (2).