El congresista Salvador Heresi (Peruanos por el Kambio) negó que su bancada le haya abierto un proceso de expulsión. Agregó que su colega Guido Lombardi ha solicitado que dé explicaciones tras una denuncia formulada en su contra por la Unidad de Investigación de El Comercio.

Este Diario reveló que el hermano y la cuñada del ex ministro de Justicia y Derechos Humanos utilizan autos de Manuel Francisco Soto Gamboa, secretario general de la mencionada cartera.

Salvador Heresi indicó que dentro de su agrupación ha existido una confusión, en el sentido de que algunos de sus integrantes han creído que sus familiares estaban usando de manera irregular vehículos del Estado.

“Lo que han entendido es que el secretario general del Minjus ha dispuesto de autos para mis familiares. Algunos congresistas han pensado que los vehículos son del ministerio. Eso es falso y sería una irregularidad”, manifestó.

El ex ministro de Justicia señaló que Soto Gamboa, a quien se le designó un auto oficial, “le ha prestado” sus vehículos particulares a su hermano Carlos Heresi “porque no los necesitaba”. “Esa relación de amistad no me parece nada ilegal”, añadió.

Fuentes de El Comercio precisaron que aún no se le ha abierto un proceso formal de expulsión a Salvador Heresi, pero ratificaron que sí existe un pedido de un grupo de parlamentarios, entre ellos Guido Lombardi, para que el secretario general de Peruanos por el Kambio sea separado de la bancada.

Las mismas fuentes indicaron que el lunes el ex alcalde de San Miguel brindará sus descargos ante la agrupación, que se reunirá en el Palacio Legislativo aprovechando el pleno extraordinario convocado para ese día.

“Lo que corresponde es escucharlo, que responda a todas nuestras interrogantes y si esas respuestas no nos satisfacen, ahí se abrirá un proceso. Pero sí hay un pedido contundente de separación de parte de un sector de la bancada. Se debe seguir el debido proceso”, refirieron.

Al respecto, Salvador Heresi indicó que “sería una arbitrariedad” si lo expulsan de la bancada oficialista.

“¿Qué irregularidad, delito o falta contra la moral o ética he cometido? No veo que haya cometido ninguno”, cuestionó.

El ex ministro de Justicia indicó que el acuerdo entre su hermano y Soto Gamboa, secretario general del Minjus, es “privado” y que él no tuvo "nada que ver".