¿Qué opinan los miembros de la bancada PpK sobre el posible retorno de Heresi?

El congresista Salvador Heresi dijo el último domingo que tiene la intención de reintegrarse a la bancada de Peruanos por el Kambio a pedido del Comité Ejecutivo Nacional de dicha agrupación política.

"No tendría que hacer una solicitud [para regresar] o estar bajo una votación de la bancada porque finalmente fue voluntad popular. Estamos hablando de que la bancada se definió por lo que la ciudadanía dispuso. Entonces, es básicamente regresar", señaló Heresi a Canal N.

Al respecto, El Comercio consultó con los integrantes del grupo oficialista para saber qué opinan sobre un posible retorno de Heresi a la bancada de Peruanos por el Kambio, quien, además, indicó que conversará con el legislador Pedro Olaechea para que también regrese al oficialismo.

La vocera alterna del grupo parlamentario, Ana María Choquehuanca, manifestó que no hay un pedido oficial de Heresi ni de Olaechea para volver. Agregó que nueve de 11 miembros de la bancada apoyan al gobierno, mientras que él tiene una posición distinta.

"No estoy entendiendo muy bien la posición del congresista Salvador Heresi [...] porque él manifiesta descontento en los chats que nosotros hemos leído. También, hay demasiada discrepancia con el presidente. Entonces, ¿cómo sumarse una bancada donde nueve de 11 hemos decidido apoyar al gobierno?, dijo.

La parlamentaria representante de Arequipa en el Congreso agregó que solo existe un pedido del partido de Peruanos por el Kambio, pero que este no tiene "injerencia" alguna en la bancada.

"¿Cómo abordar un tema si no hay una carta de por medio? Lo único que ha habido es un comunicado del partido político, pero el partido político no tiene injerencia dentro de la bancada. O sea, nosotros no recibimos [el pedido]. No damos por recibido cuando son solicitudes que no son directamente del congresista", manifestó.

El hoy ex militante pepekausa Alberto Oliva manifestó que no sería el momento oportuno para que Heresi retorne a la bancada oficialista.

“Yo creo que debido a la coyuntura, en estos momentos, no sería oportuno, la verdad [que regrese Heresi]. Dada la circunstancia y dada también las críticas y declaraciones que se ha dado en contra del gobierno”, afirmó.



Por su lado, el congresista Moisés Guía Pianto indicó que no tendría ningún inconveniente de que regrese el congresista Heresi, pero reveló que este pedido no prosperaría, ya que no ha visto la intención de sus colegas para aceptarlo. "Él [solo] tendría dos votos: de Juan Sheput y Gilbert Violeta", dijo a este Diario.

En cuanto Olaechea, refirió que no cree que el parlamentario solicite regresar a la bancada, ya que sus convicciones personales no se lo permitirían. "Creo que él [Pedro Olaechea] no volvería. Tiene bien centrada sus convicciones y su perfil de demócrata, los cuales no le permitirían. Es un señor que respeto mucho", manifestó Pianto.

Del mismo modo, Sergio Dávila dijo que el retorno de Heresi deberá ser una decisión tomada por toda la bancada. Añadió que debería existir un código de ética en la bancada para salvaguardar la relación que tiene con el Ejecutivo.

"Él ha sido parte de Peruanos por el Kambio, de la bancada. Siempre las puertas están abiertas, pero, en todo caso, debe existir un código de ética que se tiene que respetar y, sobre todo, la posición hacia el Ejecutivo, porque nuestra mirada está en apoyar al presidente, apoyar al Ejecutivo desde el Congreso", afirmó.

En tanto, Carlos Bruce manifestó que preferiría tener una bancada pequeña, pero más coherente. Agregó que cualquier decisión de un posible retorno de Heresi deberá ser algo que decida la mayoría.

"Eso es lo que le ha faltado a nuestra bancada en estos dos últimos años y si ahora se ha logrado un consenso en torno a apoyar al gobierno del presidente Vizcarra, creo que no hay que romper ese consenso", aseveró.



La vicepresidenta de la República y congresista de esta agrupación Mercedes Araoz comentó a El Comercio que toda cuestión lo resolverán en el seno de la bancada de Peruanos por el Kambio y prefirió no brindar comentarios al respecto.