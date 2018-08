El congresista Salvador Heresi planteó ayer que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sea sometido a un proceso disciplinario con fines de expulsión en el partido Peruanos por el Kambio (PpK), que los dos fundaron junto al parlamentario Gilbert Violeta hace

cuatro años.

El ex ministro de Justicia reaccionó así luego de que el congresista Guido Lombardi solicitara que Heresi fuera suspendido de la bancada oficialista a raíz de la difusión de tres nuevos audios, en los que se lo escucha coordinando con el suspendido juez supremo César Hinostroza.

Salvador Heresi consideró que la militancia de Kuczynski debe ser dejada sin efecto por el presunto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña en el 2011, que, según agregó, fue manejada por Violeta.

“No voy a permitir que se me quiera dar trato de delincuente cuando no he cometido ninguna irregularidad y que más bien se pase por agua tibia a fundadores del partido Peruanos por el Kambio que sí han cometido hechos irregulares, como recibir dinero de Odebrecht”, manifestó en comunicación con El Comercio.

A través de su cuenta de Twitter, también sostuvo que es “difícil” que Kuczynski y Violeta vayan a quedarse con el partido. “Más bien que se preocupen de no quedarse tras las rejas por los millones recibidos de Odebrecht y estar involucrados en mafias, como las de Orellana. ¿Qué pasa? ¿A ellos no se les aplican los procesos? Daremos nuestra batalla por recuperar el partido”, agregó.

—“Es un exabrupto”—

Al respecto, Violeta, quien es el actual presidente del partido PpK, lamentó los comentarios de Salvador Heresi e indicó que estos se deben a “una mala información”. “Es un exabrupto que, la verdad, me sorprende. Nunca he recibido un comentario de este tipo. Hemos conversado hoy [ayer ] y no me dijo nada sobre este pedido. Entiendo el malestar de Salvador y creo que ha malinterpretado algunas declaraciones”, refirió.

Violeta evitó responder a los cuestionamientos hechos por Heresi, quien es también el secretario general de su agrupación: “Creo que en este momento no tiene ningún sentido echar más leña al fuego, se tiene que tranquilizar un poco las cosas”.

Por su parte, Lombardi indicó que la bancada de Peruanos por el Kambio acordó solicitarle a Heresi, quien se encuentra fuera del país, sus descargos por escrito por las coordinaciones hechas con Hinostroza, quien está implicado en una presunta red de tráfico de influencias en el sistema de justicia.

“El congresista Salvador Heresi está de viaje hasta el 25 de este mes. Entonces, hemos acordado que no se puede esperar tanto tiempo para tomar una decisión política más allá de las consideraciones jurídicas. Se le pedirá que haga sus descargos por escrito y dependiendo de esto, se tomará una decisión”, refirió.