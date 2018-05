Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, dijo que el ex presidente no se fugó del país e indicó que cuando este viajó a los Estados Unidos todavía no existía una orden de prisión preventiva en su contra, a raíz del presunto soborno de US$20 millones que recibió de la firma brasileña Odebrecht por la obra de la carretera Interoceánica.

“[Toledo] no está fugado, está fuera del país, que es distinto. Una cosa es que digan que se fugó, pero él salió antes de que le dicten la medida. Se está impugnando y se están esperando garantías para regresar”, dijo.

En el programa “Contacto” de Canal N, el también ex congresista indicó que Alejandro Toledo tiene dos mandatos de prisión preventiva, uno por el Caso Odebrecht y otro por el Caso Ecoteva, “arbitrarios”.

Consideró que el reciente fallo del Tribunal Constitucional que revocó la medida de cárcel preventiva en contra del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, puede favorecer a su cliente.

“Yo creo que [este fallo] no lo afecta, yo creo que lo va a favorecer, porque si bien es cierto que el tribunal ha dicho que no se trata de un precedente vinculado, el propio presidente del TC ha señalado que hay estándares democráticos que deben de mantenerse y respetarse [a la hora de dictar una prisión preventiva]”, refirió.

Heriberto Benítez cuestionó que el Poder Judicial no haya admitido a trámite las apelaciones presentadas por Alejandro Toledo.

Añadió que espera que el Tribunal Constitucional aplique los mismos criterios usados con Humala y Heredia al momento de evaluar el “hábeas corpus” que ellos tienen en trámite.

Al ser consultado sobre las diferencias en las actitudes de Humala y Toledo, el primero se entregó a la justicia, mientras el otro no retornó al país, Benítez insistió en que ese no es el tema de fondo.

“Todo el mundo dice que Alejandro Toledo fugó del país, que es un prófugo de la justicia, yo digo que no, Toledo salió legalmente”, acotó.