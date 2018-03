Heriberto Benítez, abogado del prófugo ex presidente Alejandro Toledo, insistió hoy en decir que no existen garantías para que el ex mandatario retorne al Perú a enfrentar la investigación fiscal que se le siguen por presuntamente haber recibido un soborno de US$20 millones de Odebrecht por los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

“No tiene acceso a la justicia, no le han permitido ser oído ni le dejan apelar, le dan arbitrarias prisiones preventivas y ahora lo quieren extraditar a pesar de las graves violaciones al debido proceso”, manifestó en TV Perú.

El ex parlamentario dijo que Alejandro Toledo está interesado en que su caso se aclare, pero agregó que el principal problema consiste en que, desde su visión, “no hay garantías mínimas para su retorno”.

El abogado dijo que el cuadernillo de extradición contra su cliente, aprobado por la Corte Suprema, debe ser devuelto por el Consejo de Ministros al sistema judicial.

Explicó que antes que el Perú envíe, a través de la cancillería el requerimiento, el Poder Judicial debería definir primero el hábeas corpus presentado para anular la prisión preventiva, la orden de captura y la extradición.

Benítez detalló que, además, interpuso una acción de cumplimiento para que se evalúe la competencia del juez Richard Concepción Carhuancho sobre el Caso Toledo.

“Si el expediente lo enviarán a Estados Unidos y luego el hábeas corpus fuese aceptado, se cae la extradición”, acotó.