Heriberto Benítez, abogado del ex presidente Alejandro Toledo, sostuvo que su defendido no estuvo a cargo del financiamiento de la campaña de Perú Posible en el 2011, por lo que las investigaciones de la fiscalía deberían girar en torno a “los que fueron responsables”.

“Era una alianza electoral, había un jefe de campaña [Carlos Bruce] y un tesorero, y quien habría recibido sería Avraham Dan On [según el testimonio de Jorge Barata]”, señaló a El Comercio.

“Ellos son los más indicados para explicar si hubo o no esta contribución, porque él estaba alejado del manejo económico”, manifestó.

De esta manera, Heriberto Benítez se pronunció sobre la decisión del Ministerio Público de abrir investigación preliminar al ex presidente a raíz de la declaración que en febrero pasado dio Jorge Barata, ex representante de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú, a fiscales peruanos.

Según conocieron fuentes de este Diario, Barata afirmó que Odebrecht aportó US$700.000 para la campaña del ex mandatario en el 2011. El dinero habría sido recibido por Avraham Dan On, ex jefe de Seguridad de Palacio de Gobierno durante la administración de Perú Posible (2001-2006).

Heriberto Benítez consideró que “está bien” que la fiscalía indague, pero dijo que se debe considerar que “Perú Posible participó en una alianza electoral” y “el primero que debe responder es Avraham Dan On”.



Indicó que aún no han sido notificados, pero “uno no se puede negar a una investigación”. Por ello, incluso aseveró que Alejandro Toledo, quien se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos, está dispuesto a declarar.

“Habrá que esperar que nos notifiquen. Si es así, Toledo puede dar su testimonio sin ningún problema a través de un Skype o una videoconferencia. No hay ningún problema, el testimonio se puede dar”, expresó sobre el ex mandatario, sobre quien además pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva por presuntamente haber recibido una coima para que Odebrecht se adjudique los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.



Alejandro Toledo rechazó de manera tajante la supuesta entrega de $ 700,000 USA, a través de una tercera persona, para la financiar campaña presidencial 2011; en esa época, hubo una Alianza Electoral Perú Posible, Somos Perú y Acción Popular y el jefe de campaña fue Carlos Bruce. pic.twitter.com/66a9IvM57o — Heriberto BENÍTEZ (@HBenitez_) 5 de marzo de 2018

