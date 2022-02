Hitler Saavedra (Somos Perú), presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, informó que su grupo de trabajo ha citado al titular del sector, Hernán Condori, para que responda sobre los cuestionamientos en su contra y detalle los lineamientos de su gestión para este martes.

“El ministro está citado para el martes 15 de febrero a las 11 de la mañana. Inicialmente queremos saber los lineamientos a seguir, saber cómo ha hallado el Ministerio y cuál es su política como ministro”, dijo a Canal N.

“Hay una mala sensación [por las renuncias en el Minsa], por eso queremos oír al ministro, no podemos estar a la deriva sin lineamientos, es la pandemia la que lo requiere”, agregó.

El documento que cita al ministro, compartido en las redes sociales del grupo de trabajo, menciona también los cuestionamientos en contra de Condori como la publicidad al “agua arracimada” y las recomendaciones de tratamiento para pacientes con COVID-19 como la ivermectina y azitromicina.

Con relación a este tema, Condori Machado aseguró que si existe una receta en la que haya recomendado ingerir el agua arracimada, producto cuya eficacia en la salud no está demostrada, presentará su cargo de renuncia al sector. Aseguró que continuará liderando esta cartera, debido a que ha sido invitado por el presidente Castillo para asumir esta función.

“Con este tema del agua estamos todos los días. Yo les propongo a colegas médicos y periodistas vayan a Chanchamayo, al hermoso valle del Perené y sáquenme una receta de esa agua, búsquenme un paciente al que le haya dado esa agua. No señores. Me sacan uno y me voy. Estamos haciendo un mundo. Hay tantos problemas en el sector salud y por los cuales hay que trabajar, pero ustedes me sacan una receta que yo haga hecho de esa agua o que le haya dado a un paciente”, indicó Condori Machado.

“[Sobre el agua arracimada] Hay que googlear. Repito eso ha sido para un tema personal en ningún momento lo he colgado en mi Facebook. Repito sáqueme una receta, busquen un paciente allá. Sáquenme uno y me voy, y renuncio al cargo. Estoy haciendo un mundo haciendo tantos problemas de salud en el país”, insistió.

