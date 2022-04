El nombramiento de Hernán Condori como asesor en la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Este no ha sido bien recibido en el Congreso, donde fue censurado a fines de marzo del cargo de ministro de Salud. Un sector de la oposición le ha demandado al titular del Minsa, Jorge López Peña, que lo remueva de este puesto para no exponerse a una interpelación y eventual censura.

La designación de Condori, según informó El Comercio, se concretó el sábado 16 de abril, a través de una resolución directoral firmada por Tania Carrasco Barboza, directora general de la Diris Lima Este. En el documento se da por concluido el nombramiento de la médica cirujana Ana Carmela Vásquez Quispe Gonzales.

El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, calificó esta decisión como “una falta de respeto” a la ciudadanía y al Congreso, que destituyó a Condori, también militante de Perú Libre, hace menos de un mes. “Revela también el interés de mantener cuotas de poder del cerronismo en el sector Salud y la falta de funcionarios idóneos al interior del gobierno”, advirtió.

Guerra García, en comunicación con este Diario, afirmó que si López Peña no retira a Condori de la Diris Lima Este “se expone a ser censurado”.

Desde Renovación Popular también rechazaron el nombramiento del exministro de Salud. El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada celeste, tildó como “una burla” al Parlamento que el Ejecutivo haya recolocado a una persona con una sanción política como la censura.

“El nuevo ministro debe tomar acciones para sacarlo. Y sí debe haber una interpelación. El gobierno está dando una imagen de no querer arreglar las cosas, no se ve ningún cambio, lo que ha hablado [el presidente Castillo] en estas últimas semanas [sobre un cambio de rumbo] solo busca distraer, pero continúa en la misma línea de nombrar a personas que no son idóneas”

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular