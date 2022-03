Conforme a los criterios de Saber más

La bancada de Avanza País promueve desde el último miércoles una nueva moción de censura para retirar del cargo a Hernán Condori, ministro de Salud. El funcionario se presentó ante el pleno del Congreso para responder 17 preguntas de dos pliegos interpelatorios, donde se le cuestionó no tener la idoneidad para dirigir dicha cartera.

Tras su exposición, el bloque de oposición inició la recolección de firmas para presentar la referida moción, que requiere al menos 33 adhesiones. El congresista Diego Bazán, impulsor de esta iniciativa, dijo a El Comercio que hasta el momento cuentan con 17 firmas: las de su bancada, del Partido Morado, y de los congresistas Carlos Anderson (No agrupados) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso).

Bazán proyecta que el próximo lunes se estaría presentando la moción de censura. “El lunes debemos tener esas 33 firmas. Toma tiempo porque es uno por uno que tiene que sumarse”, dijo. De alcanzar las adhesiones necesarias. se necesitarán 66 votos a favor en el pleno para que la moción proceda.

“Creo que las bancadas tendrán la suficiente madurez política para darlo por sentado. Ya había una moción de censura en curso y tenía el respaldo de Fuerza Popular y Renovación Popular. Todavía no converso con Acción Popular, espero se sumen algunos congresistas. No dudo de que hay voluntad de varios congresistas de APP de querer firmarla”, comentó Bazán.

El último miércoles, el congresista José Arriola (Acción Popular) comentó a este Diario que su bancada está a favor de apoyar esta censura, pero que no se descarta que haya posiciones diferentes. En APP, Eduardo Salhuana detalló que hay entre 9 y 10 congresistas que apoyarán la censura a Condori. Esta bancada es conformada por 15 legisladores.

Durante el debate de la interpelación, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que “La bancada considera que vamos a dar un mes de plazo para verificar las acciones del ministro, comprobar su veracidad. Han sido satisfechas en parte las respuestas, pero vamos a constatar”. Alejandro Muñante, vocero alterno del bloque, remarcó ayer en diálogo con El Comercio que “algunas [respuestas de Condori] han sido satisfactorias”.

Frente a este anuncio de un sector de la oposición, el congresista Bazán manifestó su desacuerdo. “No se le puede dar un mes a la salud de los peruanos. El señor sigue tomando medidas populistas y anti técnicas desde el ministerio, lo que hará mucho daño a los peruanos. No podemos darnos el lujo de darle un tiempo para ver qué puede hacer este señor”, concluyó.

Diferencias en Renovación Popular

El congresista Esdras Medina (Renovación Popular) ha tomado distancia de la posición de Jorge Montoya. “ Mi posición es que sí se debe censurar a Hernán Condori. En la interpelación hay varios puntos que tengo claros, uno es que el ministro ha negado haber vendido el ‘agua arracimada’, cuando hay videos donde no necesariamente la oferta, pero desde que la promociona prácticamente la está vendiendo, está convencido. En el pleno dijo que nunca lo hizo, pero hay videos donde es innegable su actuar”, indicó Medina.

Añadió que manifestará esta opinión en su bancada y firmará la censura del ministro porque “es urgente que sea cambiado. Espero hoy tengamos una reunión o mañana, sino lo dejo firmado [el documento] porque tenemos que salir a cumplir nuestras funciones. Espero solo la reunión con mi bancada”, añadió.

Según Medina, se perdería tiempo si se da “plazo de un mes y no cumple” el ministro con lo planteado por Renovación Popular.

De otro lado, Jorge Montoya comentó que se trató de “una mala explicación” la que dio el miércoles en el pleno. “Hablé de un plazo equis para tener tiempo de procesar la información que hemos recibido, verificar que sea correcta, que no haya nada falso, y también hacer un seguimiento a sus acciones en el ministerio desde que lo tomó hasta la fecha para acumular información, si es que eso nos sirve para la censura. Quise dejar abierto el tema, no cerrado. Una forma de dejarlo abierto es como lo mencioné”, dijo a este Diario.

Por ello, reiteró que su bloque considera “que el ministro no es idóneo para el cargo, lo tenemos puesto en la moción de vacancia. Pero no somos dueños de la verdad, ni tampoco estamos en una dictadura. [...] Si es cierto y está todo ok, bueno ahí terminó el proceso. Pero si encontramos evidencias y otras cosas que pueden abrir un caso de censura, lo vamos a hacer. No puedo dar una respuesta anticipada a lo que podamos encontrar”.

Debido a que Avanza País está reuniendo firmas para presentar una nueva censura contra Condori, Montoya dijo que “no la hemos descartado en ningún momento”, pero verificarán primero los datos entregados por el ministro. “La moción debe existir, debe estar lista para ser activada en el momento necesario. [...] No puedo dar la opinión porque no ha pasado ese día y no hemos revisado lo que tenemos que ver. Todo tiene que hacerse de manera coordinada”, finalizó.

Voces de Fuerza Popular y Somos Perú a favor de la censura

En Fuerza Popular aún no hay una decisión colegiada para apoyar o no la moción de censura. Sin embargo, congresistas han dado a conocer su posición a favor de esta medida. Juan Carlos Lizarzaburu considera que es ministro Condori no es idóneo para el cargo que desempeña y que apoyaría su censura. “Para mí, él tiene que estar fuera. [...] Yo no le daría un minuto [en el sector Salud]. Si hay quienes consideran que van a revisar lo que dijo, hay que respetarlo. Para mí ese señor no califica”, opinó respecto a la propuesta de Renovación Popular.

El congresista César Revilla compartió esta posición. “Somos una bancada ordenada, vamos a reunirnos y ahí decidiremos la firma de la censura. El ministro debería dejar el cargo y tendría personalmente la intención de firmar la moción de censura ”, dijo a este Diario.

Revilla sostuvo ayer una reunión con el ministro Condori junto a otros congresistas que representan a la región Piura. Sobre esta participación, indicó que “[...] en ningún momento yo le he dicho [al ministro Condori] que lo voy a respaldar. Estoy ahí por el alcalde que representa a un distrito del Bajo Piura y estoy ahí para que lo atiendan. No tiene que ver con que yo crea que algún ministro deba continuar. Mi votación jamás va a estar por un negociado, una obra”.

En el @Minsa_Peru , junto a mis colegas de Piura Manuel Garcia y Miguel Ciccia y el alcalde de Bernal, Boris Montaño, gestionando y sacando adelante el centro de Salud de Bernal; además, Hospital de Alta Complejidad y la ampliación presupuestal del Hospital Santa Rosa. pic.twitter.com/zTshtuuxGp — Cesar Revilla (@cesarrevillav) March 17, 2022





En Somos Perú, el congresista Wilmar Elera apoyará la moción de censura, tal como lo había adelantado. “Tengo que ser coherente. Dije que daré el voto de confianza al Gabinete, pero después censurar a los ministro sin talla, uno de ellos es el ministro de Salud. Si la traen [la moción de censura], la estaré firmando ”. indicó.

Elera comentó que Somos Perú se reunirá para tomar un acuerdo y cuestionó el “plazo” anunciado por Montoya. “Me sorprende este tipo de plazos. Yo creo que es exagerado darle un mes, hay suficientes indicios desde que lo nombraron que no es el ministro adecuado. Para mí, es una exageración darle 30 días más [en el cargo]”.

