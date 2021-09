El ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó que haya algún tipo de “fisuras o desencuentros” dentro del gabinete ministerial, pese a las declaraciones que hizo el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, contra el canciller Óscar Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez.

“Es una diferencia que puede haber tenido el premier en relación con algunas declaraciones del vicecanciller y que tengo entendido que el canciller respaldó. Pero más allá de eso yo no percibo que hubieran fisuras o un desencuentro en el gabinete”, comentó en declaraciones a RPP esta mañana.

Esta semana, Guido Bellido cuestión al vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien dijo que el Gobierno del Perú no reconoce ninguna autoridad legítima en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desde el último pronunciamiento del Grupo de Lima desde el 5 de enero del 2021.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió el primer ministro en Twitter en respuesta al vicecanciller.

Guido Bellido cuestionó por redes sociales al vicecanciller y al canciller Óscar Maúrtua.

Hernando Cevallos aseguró que esta polémica no es una fisura dentro del gabinete y aseguró que el mensaje del presidente Pedro Castillo es que haya un trabajo coordinado entre todos los ministros.

“Todo lo contrario, hay un mensaje permanente del presidente para que se coordinen entre todos los miembros del gabinete y eso estamos haciendo: intercambiar opiniones sobre distintos temas para lograr una mejor gestión”, aseguró el titular de Salud.

Cevallos aseguró que desde su cartera coordina con el ministro de Economía, Pedro Francke, y otros miembros del gabinete para trabajar y obtener los recursos que necesitan.

