El economista Hernando de Soto cuestionó la conformación del nuevo gabinete encabezado por Denisse Miralles y afirmó que “hay varios cerronistas metidos y gente de APP que reflejan intereses económicos y organizaciones populares”.

En declaraciones a la prensa tras la juramentación del Consejo de Ministros, De Soto sostuvo que detrás de la nueva plancha ministerial existe “una suma de intereses” políticos. Cabe recordar que el economista había sido anunciado previamente como próximo titular de la PCM por el Gobierno de José María Balcázar.

Según relató, el jefe del Estado lo convocó públicamente para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros con el objetivo de “cambiar el rumbo del país”. No obstante, aseguró que puso como condición la realización de cambios institucionales y la designación de personas sin intereses previos vinculados al actual gobierno.

“El presidente de la República me llama y me dice ‘quisiera contar con usted como presidente del Consejo de Ministros’ […] y yo respondí ‘encantado de hacerlo, pero no quisiera ser una imagen , sencillamente de las cuales se vale’” , señaló. Añadió que solicitó independencia en la conformación del gabinete y presentó una lista de ministros y asesores —incluidos especialistas del extranjero— con el fin de fortalecer la integridad de las reglas del proceso electoral.

De Soto indicó que sostuvo reuniones prolongadas con el mandatario, incluso la mañana previa a la juramentación, en la que —según dijo— se revisaron nombres y planes de trabajo, incluyendo eventuales viajes a Estados Unidos, Canadá y Europa para mejorar la imagen del Perú como destino de inversiones.

Sin embargo, afirmó que horas después fue informado de la designación de un gabinete distinto al que había propuesto. “Nos damos cuenta que organizar una juramentación toma tiempo. Y de repente, nos enteramos de que se ha decidido en otro gabinete” , manifestó.

El economista cuestionó además la presencia de figuras que —según dijo— estarían vinculadas a Perú Libre y a Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña. En ese contexto, sostuvo que no se siente manipulado, pero que el nuevo equipo ministerial “no pasó la prueba de fuego” respecto a los cambios que había planteado.

Asimismo, advirtió que el país atraviesa un momento de “incertidumbre” y expresó su preocupación por lo que consideró posibles tendencias ideológicas en el Ejecutivo.

