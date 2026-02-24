Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De Soto cuestiona nuevo gabinete y advierte presencia de “intereses políticos”. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

El economista Hernando de Soto cuestionó la conformación del nuevo gabinete encabezado por Denisse Miralles y afirmó que “hay varios cerronistas metidos y gente de APP que reflejan intereses económicos y organizaciones populares”.

