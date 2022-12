— El Parlamento aprobó, en primera votación, que las elecciones generales sean en abril de 2024, como lo propuso el Ejecutivo. Pero los que protestan exigen comicios inmediatos. ¿El gobierno de Boluarte y este Congreso con alta desaprobación pueden resistir un año y medio en el poder?

Bueno, esa es una pregunta más para la ciencia política, ¿no? Pero, a ver, lo que nosotros tenemos que buscar siempre es que las acciones que adoptemos estén en el marco de lo constitucional. ¿Se pueden hacer elecciones de manera inmediata, como piden los que protestan? La respuesta es no, porque ya los organismos electorales señalaron que necesitan más tiempo, se requiere que los partidos elijan a sus candidatos y se necesita una enorme logística, esto no es menos de nueve o diez meses, por esta razón postulábamos que sea en diciembre de 2023. Pero los órganos electorales no fueron claros, y los partidos en su mayoría prefirieron que sea en el 2024.

Que el gobierno se sostenga dependerá mucho de las acciones del mismo Ejecutivo, el Legislativo tiene que ser responsable y buscar que haya una gobernabilidad de todas maneras, hay quienes dicen querer salidas apuradas, pero no es que quieran salidas apuradas, sino quieren seguir teniendo un pretexto para protestar y agudizar las contradicciones.

— La Comisión de Constitución, que usted dirige, trabajó hasta tres dictámenes: uno proponía que las elecciones generales sean en abril próximo, otro en diciembre y el último en 2024. ¿Por qué se impuso la última opción?

Porque la democracia habla a través de los votos, obviamente no había votos para las dos primeras opciones, la mayoría de las bancadas, así lo señalaron, y por esa razón quedamos en proponer como fecha para las elecciones abril de 2024. En Fuerza Popular queríamos que sea a diciembre de 2023, pero los votos no nos iban a dar ninguna posibilidad y había que darle una salida al tema.

— ¿Ir a elecciones en abril de 2024 atenúa las protestas? ¿A su juicio, ayuda a poner fin a la crisis o esta aún sigue?

Lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son los objetivos de quienes hacen las protestas, y los objetivos son radicalizar y dividir aún más, yo no creo que ellos se atenúen si les dices que las elecciones serán en julio o diciembre [del próximo año], nosotros, en Fuerza Popular, creíamos que hubiera sido mejor en diciembre de 2023, porque sí podía ayudar un poco. Sin embargo, los que quieren protestas van a escoger cualquier pretexto [para seguir haciéndolo].

— ¿No le faltó al Congreso sentido de urgencia? La aprobación del dictamen de adelanto de elecciones demoró casi una semana y media, mientras las protestas escalaban y los muertos aumentaban.

Nosotros, el dictamen para las elecciones de 2023 los teníamos desde inicios de diciembre, no es que sea el Parlamento en su conjunto, en todo caso son decisiones que se toman a nivel de la Mesa Directiva sobre cuándo se realiza el pleno o no. A ver, lo que hay que tener en claro es que los congresos no son rápidos ni deben ser rápidos. Es decir, adelantar elecciones no es un tema donde simplemente se reúnen todos y están de acuerdo de manera automática, no, primero hay que conseguir un consenso, que no es fácil por la naturaleza del Parlamento. Y segundo, había que tener la opinión de los organismos electorales y a estos los hemos invitado y no nos dieron ninguna respuesta [inicial]. Yo creo el sentido de urgencia les faltó a ellos, porque nosotros hemos tenido que tomar decisiones sin su opinión clara. Y el mismo día del debate, a la mitad, el Jurado Nacional de Elecciones dice que sí lo puede hacer en diciembre de 2023, eso, por lo menos, es poco serio. El sentido de urgencia lo han debido tener los organismos electorales, que debieron ir al Congreso y decir que ellos podían hacer las elecciones en seis, ocho o diez meses. Y los organismos electorales deberían estar preparados para tener una elección lo más rápido posible, la Constitución es clara, si se disuelve el Congreso en cuatro meses debe haber elecciones.

— El congresista Alejandro Aguinaga, quien es su colega de bancada, planteó la salida de los jefes de los órganos electorales, como parte del adelanto de comicios. Y Renovación Popular también lo ha hecho. ¿Cómo interpreta estas posturas?

Son diferentes temas, a ver, lo que Alejandro Aguinaga planteó es una salida, ha dicho que políticamente es inviable, que deberían renunciar, que no tienen la objetividad que debe tener un órgano electoral. Lo que Renovación Popular ha hecho es alcanzar una propuesta el día que vimos el adelanto de elecciones, que no es aún un proyecto de ley, y quiero ser claro, yo no he adelantado opinión en absoluto a eso. Lo que yo creo es que ellos deberían renunciar si es que tienen algo de decencia, pero de ahí a proponer que se haga una reforma legal en ese tema es bastante más complicado.

— El primer ministro, Alberto Otárola, le ha pedido al Congreso definir las reformas pendientes. ¿Cuáles son estas?

Para la Comisión de Constitución, hay reformas que provienen de los proyectos de ley que han planteado los congresistas, hay varios proyectos, algunos tienen que ver con reformas políticas y hay otras que tienen un corte electoral, las más urgentes que hay que ver son las electorales, porque se deben tratar de hacer en lo que queda la legislatura en enero, y ojalá terminar en un pleno donde se vea eso. Ahí tienes temas como la bicameralidad, la renovación del Congreso por tercios o mitades y las circunscripciones electorales, que puede ser uninominal o binominal. Luego hay reformas políticas que tienen que ver con el voto de confianza, la vacancia presidencial, regular el artículo 117, la valla [para la vacancia], subirla o bajarla, y también la suspensión del presidente. Esos son los proyectos de reforma política que no necesariamente se tienen que ver en enero, porque todavía hay más legislaturas […] Y con el Ejecutivo, vamos a mantener una coordinación fina, he conversado con los ministros Otárola y Tello, hemos quedado en ver en conjunto las reformas necesarias. Nos vamos a reunir la siguiente semana, cuando ellos tengan listo su plan.

— Existe una solicitud de reconsideración respecto al dictamen de la bicameralidad. ¿Cuándo se votará esto? ¿Intentarán llegar a los 87 votos?

Primero te digo lo que creo necesario, voy a conversar con voceros y con miembros de la Comisión de Constitución para ir sondeando cuáles de estas reformas son las que quieren apoyar para poder tratar de lograr consensos previos a cualquier sesión, porque si uno llega a la sesión y no has conversado no sabemos el orden en que se debería poner los proyectos. Creo que debemos poner primero los proyectos donde haya consenso para poder avanzar rápido. Yo creo que el tema de la bicameralidad podría ser uno de ellos ahora, el tema está en la agenda del pleno, sin embargo, nosotros pensamos que debemos ver nuevamente [la bicameralidad] en la Comisión de Constitución para definir si hay algunos temas que mantener, porque fue un proyecto grande, o algunos otros temas que sacar. Todo esto lo tenemos que hacer calculando el tiempo, tampoco estamos para que ahora haya una ola de reformas que se les ocurra a los congresistas, primero hay que ver lo que afecta el tema electoral y luego lo político, la bicameralidad sí afecta el tema electoral, porque obviamente tendrías que elegir senadores y diputados.

— Entonces, si aprueban la reconsideración, ¿pedirá que el dictamen sobre la bicameralidad retorne a comisión?

No, podemos pedirlo antes para mirarlo y también queremos conversarlo y debatirlo, de repente hacer algunos eventos abiertos con la ciudadanía para escucharlos.

— Esa propuesta de bicameralidad establece una reelección parlamentaria indefinida cruzada. Es decir, un diputado puede pasar a ser senador y viceversa las veces que desee. ¿No debería limitarse esta figura?

Yo creo que limitar el derecho a elegir no es democrático, yo creo que debe haber siempre las reelecciones que se deseen, los buenos congresistas serán reelectos, igual que los buenos alcaldes. Creo que si este Congreso ha tenido poca calidad es debido a la poca experiencia, en los parlamentos del mundo hay senadores que tiene dos o cuatro periodos, y son elegidos por sus electores. En el Perú hemos tenido extraordinarios legisladores en el Perú reelegidos, como Javier Diez Canseco, Enrique Chirinos Soto, Mariano Polar, Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, no entiendo por qué este tema de limitar el desarrollo de los partidos a través de políticos que puedan ir avanzando.

— ¿Usted está de acuerdo que el Congreso se elija en la segunda vuelta?

Ese es un tema más complicado de lo que parece, en realidad el balotaje, que viene de las reformas en Francia, fue hecho para lograr acercarse a un bipartidismo. En el balotaje original hay una segunda vuelta congresal. Por ejemplo, eliges en primera vuelta y por la circunscripción de Lima norte te quedan dos candidatos, pasan a segunda vuelta y escoges uno porque es un distrito uninominal. Entonces, no es solo que se sincronice la segunda vuelta presidencial y ahí se elijan a los congresistas. La combinación de circunscripción y segunda vuelta te reconfigura el mapa político de un país, y te va llevando a un país que pueda ser bipartidista. En América Latina hemos copiado la segunda vuelta, pero es simbólica para darle legitimidad a un presidente que puede tener muy pocos congresistas. La segunda vuelta en Francia era de los dos tipos, es un tema mucho más complejo, al igual que pasen tres a la segunda vuelta, que es lo que ha planteado Málaga Trillo en la última sesión de la Comisión de Constitución.

— Si el Congreso ha decidido que las nuevas elecciones generales sean en abril de 2024, ¿eso significa que ya no se van a suspender las PASO? ¿Y ya no habrá voto preferencial?

Ese tema en realidad depende del Jurado Nacional de Elecciones y de sus tiempos, el jurado y la ONPE no han sido nada precisos…

— Las normas que regulan las PASO ya están dadas y es el Congreso el que ha suspendido sus efectos en 2021 y 2022. ¿El Parlamento no va a buscar por tercera vez dejar sin efecto las elecciones primarias abiertas?

El Congreso suspende cuando ve que no se puede hacer, cuando ves que es impráctico, no es porque quiera o no quiera que se haga, repito, nuevamente la pregunta inicial es a los organismos electorales, que no se han pronunciado al respecto. De lo que yo sé y más o menos han dicho es que sería bastante difícil que pueda haber las PASO.

— Eso lo dijeron si las elecciones eran en diciembre de 2023, pero ahora serían en abril de 2024…

No han sido claros, yo personalmente creo que las PASO son una reforma que no ha demostrado necesariamente ser exitosa en otras partes de América Latina, y en Argentina, de donde se sacó el modelo, son cuestionadas, y creo que traen una complicación mayor a lo que aparentemente ayudan, creo que en democracias como las de Estados Unidos donde la gente se inscribe y milita en un partido, son practicables, yo la verdad nunca estuve de acuerdo con las PASO, pero eso lo decidirán los congresistas en conversación con el JNE. Hacer el equivalente a una elección nacional es altamente costoso, se tiene que habilitar locales, ánforas. Yo creo que debemos buscar otras formas de democratizar los procesos electorales [internos], se debe reforzar más a los partidos.

— ¿Tiene un cronograma sobre el paquete de reformas? ¿Pedirá ampliar la legistura?

Podría pedirse una ampliación a febrero para calzar los tiempos, lo que no se puede hacer son legislaturas adicionales, y hay que dividir, las propuestas que significan reformas políticas pueden esperar a la siguiente legislatura. Lo que yo quiero hacer es conversar con los representantes de la Comisión de Constitución y con los voceros es precisamente eso, de qué manera podemos tener un cronograma que ponga por delante aquellos temas donde hay consenso y al final aquellos proyectos donde sea más difícil ponerse de acuerdo. Pero en ese orden, los que tenemos ahora son los que he señalado: bicameralidad, circunscripciones [electorales], renovación del Congreso por tercios o mitades, impedimentos y prohibiciones para postular y si viniera algún proyecto sobre la segunda vuelta, como el presentado por Málaga Trillo.

— ¿Qué sucede si en el Parlamento no llegan a consensos? ¿Cuáles son las reformas mínimas que desean alcanzar?

El menor consenso debería ser ver la bicameralidad, creo que nuestra crisis ha demostrado la necesidad de tener una segunda cámara que reflexione, descomprima y repito que tenga experiencia, creo que deben estar ahí los políticos que puedan venir de la cámara baja antes, o que puedan ser reelegidos, creo que con, por lo menos, una reelección [parlamentaria inmediata] ya mejora el sistema político, creo que esa [la bicameralidad] debe ser la mínima reforma.

— La próxima legislatura comienza, en teoría, el 15 de marzo. ¿En esa fecha se realizaría la segunda votación para el adelanto de elecciones en abril de 2024? ¿O usted pediría que sea antes?

No, a ver, no se puede cambiar la fecha de la legislatura, eso está establecido en la Constitución, y el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto. Yo creo que, si se hace esa segunda votación el 15, 16 o 17 de marzo, si da el tiempo suficiente, esa era otras de las razones por las que se señalaba que el año electoral debía abrirse [para el 2024], espero que para esa fecha sí hayamos avanzando algunas de estas reformas y tengamos consenso por las reformas políticas que, si bien no son electorales, yo creo que ayudarán a mejorar el sistema. Por ejemplo, que el Gabinete Ministerial cuando se forma no tenga que pasar a pedir el voto de confianza al Congreso, eso proviene de regímenes parlamentarios y no deberíamos tenerlo. También debemos regular el artículo 117 de la Constitución y la disolución del Congreso. Esto estaba ahí, sin ser usado, hasta que hubo la perversión política de Vizcarra.

— ¿La modificación del artículo 117 busca que el presidente en funciones pueda ser investigado y procesado por corrupción y otros delitos graves?

En el 117 hay varios temas, hay algunos que quieren poner una serie de situaciones taxativas como si fuera un Código Penal. Pero será el Congreso el que defina si el 117 se le aumenta, se mantiene o si quita de alguna manera, hay quienes señalan que se puede sacar e ir hacía la figura de un “impeachment”, al estilo americano, que me parece interesante.

— ¿Y si se crea la figura del juicio político, ya no sería necesaria la vacancia por permanente incapacidad moral?

Podría quitarse la vacancia por incapacidad moral permanente, otros señalan que hay que dejarla, porque siempre fue así, creo que a partir de nuestra tercera constitución se introdujo esta figura y hay respetarla. Pero perfectamente podría quitarse esa vacancia y dejarle esa posibilidad a solo un “impeachment”. Otros señalan que también se le puede quitar al presidente la facultad de cierre del Congreso, es decir quitamos ambas [figuras], creo que esa es la propuesta del Acuerdo Nacional.

— ¿Y tienen los votos para la ratificación? Un sector de la izquierda refiere que se debe sumar la consulta de la instalación o no de una asamblea constituyente.

Obviamente, la democracia se expresa por votos, si algún sector quiere condicionar su votación, lo hará, en el debate un sector de la izquierda pidió que podamos conversar esto en la Comisión de Constitución y yo señale que si se votaba a favor [del adelanto de elecciones], no tendría problema en que se converse, lo cierto es los voceros, la mayoría de los partidos ni siquiera aceptaron esta proposición, votaron en contra salvo tres o cuatro congresistas. Si ellos quieren mantener esa posición y condicionar el tema, bueno ellos tendrán que responder ante la ciudadanía.

— ¿Qué rol asumirá Fuerza Popular frente al gobierno de Boluarte? ¿Serán una bancada de oposición?

Esa es una respuesta que yo no te puedo dar, porque no soy el vocero [de la bancada]. Personalmente, creo que hay que buscar darle institucionalidad a nuestro país.

— En julio último, Keiko Fujimori dijo que, ante un posible adelanto de elecciones, ella priorizaría “la participación de un candidato de consenso” y la suya. Pero Luis Galarreta ha señalado que en su momento se definirá si participa o no. ¿Para usted, ella debe postular por cuarta vez a la Presidencia?

A ver, no solamente Keiko Fujimori lo ha dicho así, sino que, además, en su oportunidad señaló que ella creía que debía haber un adelanto de elecciones, y que ella no participaría, que Fuerza Popular debería ayudar a buscar a un candidato unitario, esa posición la mantiene Keiko Fujimori. Personalmente, me gustaría que ella contemple postular, pero es una decisión de ella, personal.