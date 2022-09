— Después de ser elegido como presidente de la Comisión de Constitución, usted dijo que priorizarían el retorno a la bicameralidad, mejoras al reglamento del Congreso, entre otros. Pero no mencionó los proyectos de adelanto de elección. ¿Tras la declaración de Keiko Fujimori, ahora estas iniciativas sí son una prioridad?

[…] Eso depende del plan de trabajo que aprobemos entre todos los integrantes de la comisión. Yo he declarado hasta en tres oportunidades que el adelanto de elecciones [generales] es un tema que perfectamente se puede ver y que dependerá de lo que digan los miembros de la comisión. Lo que yo no puedo hacer es decidir sin consultar a los miembros de la comisión, no nos hemos reunido.

Yo no estaría en contra, es una propuesta que me parece muy interesante y me parece que es una de las posibles salidas [a la crisis]. Pero yo creo que ahí [en las críticas a mí] hay campañas de algunos congresistas que quieren apurar su tema y esto tiene que definirse en la comisión, todos los temas tienen importancia.

— Usted, luego de asumir la presidencia de la Comisión de Constitución, brinda un discurso y ahí detalla los temas que tratarán, pero no menciona el adelanto de elecciones. ¿Contemplaba las iniciativas de Calle y Paredes como prioridad antes de la declaración de Fujimori Higuchi?

A ver, yo señalo cuáles son las prioridades que yo considero que deben tratarse, lo que yo mal puedo hacer es poner como prioridad algo que no considera un congresista. Yo puedo coincidir y lo he dicho con lo que ha señalado Keiko Fujimori, nuestra presidenta [en Fuerza Popular], pero hay que esperar a que la comisión se reúna y defina cuáles son las prioridades de manera democrática.

— A inicios de junio, Fujimori Higuchi ya se había pronunciado a favor de un adelanto de elecciones general. Incluso, dijo que “si se requiere hacer ese sacrificio”, los congresistas de Fuerza Popular debían evaluar y tomar una decisión. ¿Por qué la bancada fujimorista no ha presentado, hasta el momento, un proyecto que materialice lo expresado por su lideresa?

Bueno, yo no soy el vocero de la bancada, sobre estos temas de la bancada no puedo opinar.

— Pero sí lo fue hasta mediados de julio y este pronunciamiento de Fujimori se da a inicios de junio…

No te puedo responder a nombre de la bancada, eso te pido que lo veas con Patricia Juárez […] A ver, yo como vocero tenía determinadas opiniones que ya las he dado, ahora como presidente de la Comisión de Constitución tengo que ser doblemente cuidadoso, no puedo adelantar mi opinión sobre qué me gustaría que se priorice o qué quisiera que se trate, yo soy un director de debate y como tal tengo que ser muy respetuoso de todas las propuestas, las que quieren adelanto, las que no quiere, absolutamente todas.

— ¿La mayoría de la bancada de Fuerza Popular está de acuerdo o no con Fujimori Higuchi?

Te repito que yo no puedo hablar a nombre de la bancada.

— Usted ha referido que no serán los gobernadores regionales, las ONG y los obispos los que impongan un adelanto de elecciones o una reforma política. ¿No está minimizando la voz de actores de la sociedad civil con ello?

No, estoy diciendo lo que es constitucional, lo que es correcto y cómo funciona la democracia representativa. Yo he dicho que puedo tener mucho respeto por sus opiniones, lo que estoy señalando es que es el Congreso, los congresistas elegidos por los ciudadanos los que definen esto, y eso no es minimizar, esa es la realidad.

“Ha habido dos vacancias pésimamente hechas y [mal] manejadas en el tiempo”, manifestó Guerra García. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

— ¿El adelanto de elecciones no es la salida más realista que puede dar el Congreso a la crisis política? Intentaron dos veces la vacancia del presidente Castillo y no estuvieron ni cerca de llegar a los 87 votos requeridos.

Yo creo que primero debemos buscar siempre las salidas constitucionales e institucionales. ¿A qué me refiero con ello? A lo que está previsto actualmente en la ley, los mecanismos son la vacancia, la suspensión y la acusación constitucional. De tener una situación más complicada que esta, hay que ver otros mecanismos que signifiquen alterar la Constitución y alterar las reglas de juego, esa es mi opinión personal. Creo que la salida de elecciones [generales] es una posibilidad y yo lo he dicho, a mí me parece que en la Comisión de Constitución se puede contemplar, si es que así lo desean los congresistas. Pero va a tomar tiempo una salida así, y yo quisiera creer que podemos vacar al presidente, o que se vaya, o que pueda ser suspendido antes de esto.

Pero el adelanto de elecciones me parece una muy buena alternativa, a mí nadie me ha preguntado sobre esto, y si tú me lo preguntas, a mí me parece una buena alternativa, y hay que ponerlo en la Comisión de Constitución y de ser necesario hay que conversarlo en la sociedad civil, con los obispos, y los que deseen, pero en el orden en el que debería ser, de manera institucional.

— ¿Cuándo se abordarán los proyectos de las congresistas Digna Calle y Susel Paredes? ¿Cuánto tiempo tomaría su debate?

Mira, tenemos que presentar primero el plan de trabajo de la comisión, tenemos que ver los temas que hay y si digamos fuésemos optimistas, esto [el debate sobre el adelanto a elecciones generales] debería durar hasta la próxima legislatura, porque estamos hablando de un cambio de la Constitución. Yo entiendo el apuro de algunos medios de comunicación, y de algunos congresistas, pero esto va a tomar dos legislaturas, ojalá pudiera ser más rápido, pero esa es la vía.

— Pero sí se puede hacer más rápido. Por ejemplo, la oposición en el Parlamento sí tiene 66 votos para aprobar en primera instancia el adelanto de elecciones y luego llevar el proyecto a referéndum para su ratificación.

El referéndum ya es otro camino que debería discutirse, ¿no? Y ese cambio no es tan fácil de hacer. Pero yo creo que el camino debería ser el constitucional de las dos legislaturas.

— La congresista Juárez, cuando dirigió la Comisión de Constitución, sacó el proyecto de reforma constitucional del Senado en cuatro meses. Y estaban modificado más de 50 artículos de la Carta Magna.

No, eran artículos donde se cambiaba la palabra “congresistas” por “diputados” y “senadores”, tampoco, hay que ser claros en ese tema. Cuando se habla de más de 50 artículos ese era un decir de todos aquellos que se oponían a esta reforma que es importante. Sin embargo, sí, obviamente que se puede pisar el acelerador y ojalá pues en la comisión se pueda hacer eso. Yo no tengo ninguna cosa en contra de, lo que yo digo que no puedo definirlo yo, por eso estaba esperando la reunión de la comisión. Y que quede claro que yo en ningún momento yo me he opuesto a esto, he dicho cuáles son las vías y quiénes son los que la pueden hacer.

— ¿Cree que esta propuesta tenga respaldo dentro del Congreso?

No lo sé, esa es una pregunta que hay que hacerles a los diferentes congresistas, hay que verlo en el debate, pero sí es importante poner el tema a debatir a nivel del Congreso y de la sociedad civil, aunque demore el proceso.

— La actitud de algunos congresistas hace pensar que prefieren convivir con el gobierno de Castillo, quien afronta seis investigaciones fiscales, a perder sus curules. ¿Es así?

Yo creo que hay muchos que piensan así, actúan así y creo que por esa razón cuando nos referimos al Congreso, hay que darnos cuenta de que está compuesto por varios pensamientos y varios congresistas. Por lo menos yo encuentro dos congresos, uno es el Congreso blindador y protector del presidente Castillo, en el cual siguen Juntos por el Perú, Perú Libre y sus diferentes vertientes. Incluso, al inicio [del gobierno] estuvo en este sector el Partido Morado. Susel Paredes se opuso a las vacancias y hoy propone adelanto de elecciones, parece que ha recapacitado. Pero de nuestro lado, por lo menos yo lo que puedo decir es que no me aferro a nada. Y si hay la posibilidad de abrir y de ver el tema del adelanto de elecciones en buena hora.

— ¿Qué tipo de reformas políticas deben acompañar un eventual adelanto de elecciones?

Si uno hace lo mismo, obtienes los mismos resultados. Entonces, si nos vamos a ir a unas elecciones con el mismo Jurado Nacional de Elecciones, altamente criticado y que tomó acuerdos sin tener pleno, creo que podemos arriesgarnos a tener resultados, por lo menos cuestionables. Y, dos, es importante si vamos a elecciones ir a un proceso que le permita al país tener un Congreso bicameral, de otro tipo. Luego también tenemos que ver que existan reglas de transparencia y de mayor imparcialidad en la elección de los miembros del JNE. Hay ahora un proyecto dictaminado, que está por entrar al pleno sobre esto. Y, particularmente, creo que hay que revisar el tema de las circunscripciones electorales sobre cómo se escogen a los congresistas. Y, por último, también está contemplado un tema para que los votos no se destruyan y que se conserven junto a las actas para poder verificar los resultados de una elección. Con un gobierno, como el que estamos viendo, que es capaz de interferir en un proceso de investigación fiscal, que es capaz de poner al coronel Colchado al frente de la Inspectoría de su propia institución, desde el gobierno se puede hacer muchísimo, e ir a un adelanto de elecciones sin tener los mecanismos más claros y transparentes, nos pueden asegurar los mismos resultados.

— Usted ha referido que se tiene que cambiar el JNE, pero eso no depende del Congreso. ¿Y esta postura tiene relación con la denuncia de “fraude en mesa” que hizo Fuerza Popular?

Bueno, uno tiene que reflexionar sobre lo que ha sucedido y, por lo menos, hemos tenido un proceso electoral cuestionado, que yo sigo mirando con mucha sospecha […] Ahorita va a entrar al pleno un dictamen que busca establecer reglas para que se pueda elegir de manera transparente e imparcial a los miembros del JNE que están a cargo de las universidades públicas y privadas, lo que se hace ahora no es claro. Si solamente vemos aisladamente el tema de decir “elecciones, elecciones” y no vemos otros temas vamos a regresar a lo mismo, vamos a crear una expectativa y de repente vamos a terminar igual o peor.

— Si el Congreso aprueba el retorno del Senado, ¿los actuales congresistas podrían ser reelegidos? ¿O incorporarán una disposición transitoria para que esto no pase?

A mí, personalmente, me parece que uno de los puntos débiles de este Congreso es su falta de experiencia y eso ha sido ocasionado, porque no se pueden reelegir a los congresistas. Yo creo que con esto le quitamos nivel y experiencia y fue parte de la contrarreforma de Vizcarra para desmontar lo que nos quedaba de democracia representativa. Entonces, yo creo que debería permitirse la reelección [inmediata], por lo menos por un período adicional en cualquiera de las cámaras. Estamos equivocados al prohibir reelecciones.

— Este Parlamento aprobó la contrarreforma de la Sunedu, blindó al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y al ex contralor Edgar Alarcón, también a Manuel Merino. Tiene en sus filas a un congresista prófugo de la justicia, a otro denunciado por violación sexual y a Los Niños. ¿No cree que también son corresponsables de la crisis política?

A ver, nuevamente, cuando generalizas y dices “este Congreso”, yo con ese Congreso no me siento identificado, hay creo, por lo menos dos congresos. Cargar la tinta sobre el Congreso creo que es equivocarse, porque si no fuera por este Congreso, con los defectos con la inexperiencia que tiene, con estos estas que has leído, si no fuera por el Congreso estaríamos en una dictadura como en Venezuela. En este Congreso se le ha puesto coto al presidente de la República, se le ha censurado a ministros, los gabinetes han sido aprobados a las justas, hay quienes les dieron el “sí” a todos sus gabinetes, hay que preguntarles, ahí no ha estado Fuerza Popular.

Pero, además, este Congreso le ha dado el BCR al país y tranquilidad económica y ha nombrado a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional con una sola y alta votación. Si nosotros creemos que es igual la responsabilidad del Congreso con la del Ejecutivo, estamos haciendo un análisis subjetivo. Lo que más quiere una dictadura, lo que más quiere un extremista, un chavista, y un comunista es tener un Congreso que le diga “sí, sí, sí” o que existan las asambleas populares. También se ha detenido un proyecto de asamblea constituyente. Creo que hay que diferencias, [somos] 130 congresistas, hay de todo. El Congreso no va a ser el más popular, pero creo que se ha hecho un trabajo que ha permitido que la democracia se mantenga.

— ¿Cuánto de la responsabilidad de la crisis política es del Congreso?

O sea, yo no te voy a decir por porcentaje ni nada, creo que hay una corresponsabilidad, parte es porque tenemos un Congreso con poca experiencia, parte es porque nuestros partidos políticos no han sido abiertos y no han sido fortalecidos, parte es por la misma situación del país y de nuestra propia sociedad. Pero la principal, la mayor responsabilidad, si quieres porcentualmente, es de Castillo. Si alguien cree que hay más o igual responsabilidad, yo discrepo, yo creo que estamos en esta situación por culpa del presidente y de aquellos que lo siguen blindando.

— Un grupo de congresistas, entre los están Edward Málaga Trillo, Carlos Anderson, entre otros, alistan una tercera moción de vacancia. ¿Fuerza Popular la respaldará? ¿Es la última vez que intentarán destituir al presidente Castillo antes de activar la opción del adelanto de elecciones?

Todavía no he visto [el documento], lo vemos con interés, ojalá que nos alcancen [los votos] en esta moción. Nosotros [en Fuerza Popular] en algún momento también habíamos pensando en trabajar algo, pero mejor es sumarse, ver algo en conjunto. Yo no sé por qué se dice que será la última [moción de vacancia], obviamente ha habido dos vacancias pésimamente hechas y [mal] manejadas en el tiempo. Pero yo repito, no pierdo la esperanza de que Castillo sea vacado y que reflexionen quienes actualmente lo protegen y se den cuenta que tiene que irse. Lo que está haciendo Castillo con sus investigaciones es comprobar más claramente que tiene una incapacidad moral para gobernar, y quizás nos estemos acercando a la vacancia.

— Usted acaba de decir que las dos mociones de vacancia anteriores eran pésimas. ¿Por qué, entonces, su bancada las respaldó?

Porque, políticamente, nosotros buscábamos que el presidente se vaya, pero estaban mal hechas y mal escogidas en el tiempo. Pero no nos vamos a poner en contra de esas mociones, obviamente.