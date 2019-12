La hija de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Alex Kuczynski, criticó que el Poder Judicial haya admitido el pedido fiscal para incautar dos inmuebles vinculados al expresidente de la República. Enfatizó que ese tipo de bienes no tienen “alas para huir o para volar”.

“Siempre que vengo al Perú, escucho decir a las autoridades que las incautaciones se hacen para asegurar el pago de la reparación civil cuando acabe el juicio. Eso me parece cuestionable. Un bien, una casa como la de Cieneguilla, no camina, no tiene piernas, ni alas para huir o para volar”, escribió la hija de PPK en su columna publicada este jueves en La República.

En setiembre de este año, el juez de investigación preparatoria Jorge Luis Chávez Tamariz ordenó la incautación de dos inmuebles de PPK, uno ubicado al lado de su casa en San Isidro y otro en Cieneguilla. Esto, en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht.

“Al margen de lo que compruebe o no la justicia peruana, yo confío en la inocencia de mi padre. Pero considero que lo que están haciendo con él es un abuso. Ahora lo vuelvo a encontrar como la última vez que lo visité: indignado y sufriendo por lo que está pasando”, manifestó Alex Kuczynski.

La hija de PPK también criticó que haya un impedimento para que el exmandatario que cumple una orden de detención domiciliaria no pueda hacer declaraciones públicas para defenderse. “Teme que el fiscal le varíe la detención domiciliaria y lo mande a una cárcel, como se intentó hace unos meses. Señores jueces, la justicia no es abuso de poder”, concluyó.

Las investigaciones contra PPK en el equipo especial Lava Jato consideran que habría cometido el delito de lavado de activos y porque habría tenido una participación directa en la licitación de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo.