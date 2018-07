El suspendido juez supremo César Hinostroza manifestó este viernes que entiende que cuando en una llamada telefónica le hicieron alusión a la ‘Fuerza número 1’, hacían referencia al partido político Fuerza Popular.

En una entrevista concedida a RPP, el ex presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia insistió en que la ‘Señora K’, a la que también hacía referencia su interlocutor en aquella conversación, no sería la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Yo no me he reunido con la señora que especulan. Eso es lo más importante acá, creo yo. [¿La ‘Señora K’ es Keiko Fujimori?] No es, no es, no es y eso se va a dar datos a la fiscalía de que no es. [Para usted no es, entonces] No es Keiko Fujimori, lo he dicho ‘n’ veces”, dijo.

“[¿Y la ‘Fuerza número 1’?] Bueno, usted sabe que es un partido político, ¿no? [¿Qué partido político?] Lo que se ha dicho, fuerza, Fuerza Popular. [Cuando usted habla de eso se refiere a Fuerza Popular] Yo no, a mí me llaman. Pero a mí me llaman. Yo entiendo que debe ser de Fuerza Popular. ¿Cuál es la ‘Fuerza número 1’?”, agregó.

De otro lado, César Hinostroza indicó que decidió no decirle al fiscal José Domingo Pérez quién es la ‘Señora K’ a raíz de que él ya tiene una investigación abierta en el despacho de la Fiscalía de la Nación.

“Yo ya he dicho a todos los medios que de los audios, desde el primer audio que salió, ya son de conocimiento del fiscal de la Nación. Yo no puedo estar haciendo declaración ante el fiscal Pérez o ante los medios. Este no es un juicio mediático, es un juicio técnico”, remarcó.

“Voy a declarar ante el fiscal [de la Nación], que es el que me ha abierto investigación. No me pueden obligar, ‘diga, diga usted’. En su momento nos vamos a enterar [quién es la ‘Señora K’]”, sentenció.

Sobre su relación con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, con quien también protagoniza audios, dijo que es un "conocido" y no un amigo. Acotó que llamarlo "hermanito" es parte "del trato que yo tengo" con las personas.