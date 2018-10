Hiro Fujimori, segundo hijo del ex presidente Alberto Fujimori, se manifestó ayer sobre la situación de su familia ante de la detención preliminar de su hermana, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por la investigación fiscal de los aportes de campaña para Fuerza 2011, como se llamaba antes el partido político.

En el programa "Beto a saber", Hiro Fujimori explicó que siempre trata de no aparecer frente a medios de comunicación, pero que en esta ocasión "mi hermana [Keiko] me pidió que tratáramos [en referencia a su hermana Sachie y a él] de explicar un poco lo que sentimos como familia".

Indicó que necesitaba "contribuir en algo", por lo que está transmitiendo el sentimiento de su familia ante la anulación del indulto a su padre AlbertoFujimori, la detención preliminar de su hermana y la orden dictada contra Ana Herz de Vega y Pier Figari, Carmela Paucará y Vicente Silva Checa.

Hiro Fujimori consideró injusta la situación. "Mi hermana siempre ha dado la cara. Desde que tenía 19 años siempre ha asistido a todos los requerimientos de la justicia", dijo.

Añadió que le parece un sin sentido que el motivo de la detención sea tener una casa alquilada y amigos y familiares que viven en el extranjero.

"Lo único que queremos es que haya un debido proceso y que [Keiko Fujimori] sea procesada en libertad", dijo Hiro. "No es agradable [...] lo que estamos pasando ahora", agregó.

—La otra defensa—

Sachie Fujimori, quien también estuvo en el programa televisivo, se refirió al pedido de su padre, Alberto Fujimori, para que su familia permanezca unida. Lo dijo en referencia a la reciente visita del suspendido congresista Kenji Fujimori a su hermana Keiko.

Además, defendió la postura de su hermano de no acudir a la marcha en apoyo a Keiko Fujimori "porque recién se están limando las asperezas".

Finalmente, Hiro también fue consultado sobre una eventual excarcelación de Vladimiro Montesinos. “No me he puesto a pensar [en esa posibilidad]. No sé cómo reaccionar ante esa pregunta”.