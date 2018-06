Es hora de sacar a Lima “de las cavernas”, dice Manuel Velarde

El candidato a la Alcaldía de Lima por Siempre Unidos, Manuel Velarde, cuestionó al modelo de gestión que se aplica en la Municipalidad de Lima y manifestó que los ciudadanos no se pueden acostumbrar a vivir en inseguridad, contaminación y situaciones de insalubridad.

Manuel Velarde, quien actualmente se desempeña como alcalde de San Isidro, presentó el último jueves a sus 39 regidores y 32 candidatos distritales que lo acompañarán en esta campaña electoral hacia Lima. Asimismo, dio a conocer los lineamientos sobre los que basará su plan de gobierno.

“Nuestra ciudad hoy es una víctima de un modelo que ya no funciona: hay inseguridad ciudadana, hay congestión vehicular desbordada, la limpieza pública no funciona, las áreas verdes están descuidadas (ya no son verdes, son todos menos verdes), no hay espacios públicos”, criticó Manuel Velarde.

“Y lo peor de todo es que este sistema que ha venido imperando en nuestra ciudad ha generado que las personas no tengan oportunidades, no tengan progreso. No es una casualidad que el aumento de la pobreza ─que se ha verificado hace unas semanas─ esté concentrado en Lima Metropolitana”, añadió.

Entre los candidatos distritales se encuentran Carlos Trelles (Pueblo Libre), Napoleón Merizalde (San Miguel), Gonzalo Arrieta (Magdalena del Mar), Dario Valdizan (Miraflores), José Rodríguez (Barranco) y Felipe Salazar (Surco), entre otros.

“No podemos fallarle más a la población. Lima vive en la época de las cavernas, a la deriva en una situación de caos. Debemos cambiar el modelo porque si el que hemos venido usando tuviera resultados reales, no estaríamos viviendo como lo hacemos ahora”, indicó Manuel Velarde en otro momento.

En tanto, en su lista de candidatos a regidores, Velarde presentó a Ruth Acevedo, Víctor Caballero, Mirian Bautista, Anali Ochoa, Gian Carlos de la Torre, Anderson García y Fabiola Moreno, entre otros.

MÁS EN POLÍTICA: