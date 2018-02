Horacio Cánepa guardó silencio ante la Comisión Lava Jato

El otrora árbitro de la Cámara de Comercio de Lima Horacio Cánepa acudió a la Comisión Lava Jato esta mañana y guardó silencio frente a todo tipo de interrogantes que se le plantearon.



Durante la sesión, la congresista fujimorista Karina Beteta lamentó la actitud de Cánepa y aseveró que el ex diputado no responde pues no tendría respuesta.



“Es lamentable que el señor Canepá tenga que acogerse al silencio […] Es y debería ser importante ser transparente en sus actos […]. El señor Cánepa no quiere responder, porque seguro no tiene una respuesta”, señaló la legisladora.



En tanto, Cánepa respondió que guardaba silencio asistido en un derecho constitucional y pidió que se respete su derecho a la defensa.



“Voy a ejercer mi derecho al silencio. Yo quiero que por favor me entiendan, es el derecho que me asiste la Constitución de guardar silencio […] Toda persona tiene derecho a ser tratada dignamente, porque tengo el derecho a la presunción de inocencia”, expresó.



“No es una voluntad de no colaborar, es mi derecho a guardar silencio porque estoy siendo investigado por la fiscalía, y ahí estoy colaborando [...]No es que le falte el respeto a la comisión ni al Parlamento ni a sus integrantes, guardo el legítimo derecho a guardar silencio”, enfatizó.

Como se recuerda, Horacio Cánepa fue citado a raíz de los 17 laudos que emitió a favor de diferentes constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, en arbitrajes contra el Estado peruano por los casos Interoceánica tramos II y III y por la carretera IIRSA Norte.

