Horacio Cánepa: ordenan impedimento de salida del país por 18 meses

El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país presentado por la fiscalía contra el abogado Horacio Cánepa, investigado por el Caso Odebrecht.

El juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta, perteneciente a dicha sala, evaluó y falló a favor de la solicitud del equipo especial del Ministerio Público a cargo del Caso Lava Jato. La medida se dictó por un plazo de 18 meses.

Por su parte, la defensa legal de Horacio Cánepa se allanó y no apeló la decisión del juez. Según su reporte migratorio, difundido por "Latina", el ex árbitro no se encuentra en el Perú, pues viajó a los Estados Unidos el 2 de marzo.

El abogado fue uno de los árbitros que participó en las controversias iniciadas por la constructora brasileña Odebrecht contra el Estado Peruano por desacuerdos en la ejecución de adjudicaciones obtenidas.

De acuerdo a información de la fiscalía, se sabe que emitió en total 17 laudos arbitrales a favor de Odebrecht.

Horacio Cánepa es investigado por el equipo que encabeza Hamilton Castro por el presunto delito de lavado de activos, luego de que Odebrecht informara que le realizó un depósito por US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la empresa offshore Maxcrane Finance, constituida en Panamá.

La información también fue corroborada por documentación bancaria de la BPA y publicada por el diario "El País" en setiembre del 2017. El Ministerio Público investiga a cerca de 15 árbitros que estuvieron relacionados con Odebrecht.

MÁS EN POLÍTICA...