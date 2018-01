Caso López Meneses: suspenden audiencia de inicio de juicio oral

El Tercer Juzgado Unipersonal convocó para hoy la primera audiencia del juicio oral contra Óscar López Meneses y otras 11 personas por el supuesto resguardo policial irregular a la casa del ex operador de Vladimiro Montesinos.

[ACTUALIZACIÓN 10:00 a.m.] La audiencia que empezó minutos después de las 9 a.m. para instalar el juicio oral por el Caso López Meneses fue suspendida porque uno de los imputados alegó que su abogado no fue notificado adecuadamente. La próxima audiencia fue programada para el 24 de abril.

La convocatoria se da casi dos años después de que la fiscalía presentara su acusación, en la que pidió ocho años de cárcel para López Meneses por el presunto delito de instigación de peculado.

Entre los imputados están los ex directores de la Policía Nacional del Perú Jorge Flores Goicochea y Raúl Salazar Salazar. El caso está a cargo de la fiscal Nora Córdova.

En los alrededores de la casa de López Meneses –ubicada en la calle Batallón Libres de Trujillo, en Surco– hubo resguardo policial entre mayo del 2012 y noviembre del 2013.

La defensa de López Meneses sostiene que el resguardo no era para él, pues un despliegue policial como el que había, afirman, solo pudo ser ordenado por una alta autoridad del Ejecutivo.

La audiencia del juicio se desarrollará en el edificio Manuel Cuadros (al costado de Palacio de Justicia) desde las 8:30 a.m.