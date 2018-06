La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria no pudo escuchar hoy los descargos del congresista Wilbert Rozas, sobre quien hay un pedido del levantamiento de su inmunidad hecho por la fiscalía, pues la sesión programada se frustró por la falta del quórun reglamentario.

El legislador Elías Rodríguez, presidente de ese grupo de trabajo, señaló que la mayor parte de los integrantes de la comisión no pudo acudir debido a que solicitaron licencia por encontrarse en semana de representación.

Rodríguez, de la bancada aprista, dijo que su comisión reprogramará la próxima semana una nueva fecha para evaluar el requerimiento del Poder Judicial y escuchar los argumentos de defensa de Wilbert Rozas.

La Corte Suprema ha requerido levantar la inmunidad de Rozas para que pueda ser procesado por el presunto delito de peculado, el que habría cometido cuando era alcalde de la provincia de Anta, en Cusco.

Se le imputa de haber abusado de su cargo edil (2007-2010) y supuestamente haberse hecho pagar emolumentos por encima de lo debido con lo que, según la fiscalía, aumentó ilegalmente su remuneración.

Rozas, quien acudió a la citación de hoy, señaló a la prensa que le extrañaba la rapidez con la que la comisión estaba actuando en su caso y que no descartaba que detrás de ello pudiera haber una persecución política.

El también vocero del Frente Amplio manifestó que no existía razón para que se pida el levantamiento de su inmunidad, pero no obstante dijo que no se opone a que se tome esa medida y expresó que está llano a colaborar con la justicia.

El pedido del Poder Judicial fue admitido por la comisión el 29 de mayo y se programó para hoy la sesión en la que Rozas debía hacer su descargo. Sin embargo, solo asistieron el titular del grupo de trabajo Elías Rodríguez y los congresista Edmundo Del Aguila de Acción Popular y Humberto Morales del Frente Amplio.