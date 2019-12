Un día después que se oficializara la salida de Hugo Coya del cargo de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), el gerente de prensa de esta institución, David Ponce de León, presentó su carta de renuncia.

El documento, según pudo conocer El Comercio, fue presentado esta mañana ante el sucesor de Coya, Eduardo Guzmán, y menciona que el motivo de esta decisión es “por razones estrictamente personales”.

Este domingo, en una resolución publicada en el boletín de normas legales de El Peruano firmada por el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Cultura Francisco Petrozzi, se oficializó la salida de Hugo Coya como presidente del IRTP, decisión que este último cuestionó.

“Rechazo y niego profundamente (que mi salida haya sido consensuada). El jueves fui convocado al despacho del ministro, el ministro me comunicó, me pidió mi renuncia [...] Le pregunté que esto justo me lo dice cuando estoy a punto de viajar a Londres. Este viaje no tendría ningún sentido si estoy saliendo. Me dijo ‘tranquilo, déjame ver cómo lo resolvemos, anda a Londres’ y me autorizó”, precisó el expresidente del IRTP en declaraciones a RPP esta mañana.

Tras las críticas Francisco Petrozzi negó que vaya a presentar su renuncia al cargo y aseguró que tomó la decisión de forma personal, sin haber recibido algún tipo de orden de Martín Vizcarra. “[¿El presidente le ordenó cambiar a Coya?] No, no me ha ordenado [...] No he recibido nunca una orden de nombrar o no nombrar de una manera o de otra en el ministerio”, acotó.

El dato:

Este Diario se comunicó esta mañana con Eduardo Guzmán, quien se disculpó de brindar declaraciones pues, según dijo, ya se habían pronunciado sobre el tema el ministro de Cultura y el IRTP a través de un comunicado.