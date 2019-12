El ex presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) Hugo Coya denunció el último domingo que desde que Francisco Petrozzi asumió como ministro de Cultura, después de la disolución del Parlamento, “constantes llamadas” de este, en las que le pedía que no se entrevisté en el canal del Estado “a tal o cual” o que se “corte” determinada cobertura.

Coya afirmó que el último incidente con Petrozzi se dio el lunes 25 de noviembre, cuando TV Perú transmitió en vivo la reacción de Mark Vito Villanella al fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, partido opositor al gobierno.

“En ese momento, cuando estaba transmitiendo recibí la llamada del ministro reclamándome por esa transmisión y porque, en ese momento, justó llegó el ex congresista Miguel Torres al penal [de Mujeres de Chorrillos] y el reportero que estaba ahí le metió el micro, le hizo preguntas y salió en vivo”, manifestó en “Cuarto poder”.

“Éramos el único canal que estaba en ese momento en la cobertura, no había otro medio, los otros llegaron después. Como cualquier periodista que tiene una primicia, evidentemente se lanza, no se guarda para después”, agregó.

Hugo Coya, además, detalló que una las llamadas de atención que recibió de Francisco Petrozzi, quien era integrante del Congreso que fue disuelto, fue por una entrevista que el canal 7 le realizó a Milagros Salazar, quien fue la portavoz de la bancada de Fuerza Popular.

El también escritor contó que el ministro de Cultura lo llamó de “urgencia” a su despacho el último jueves, cuando le pidió su renuncia sin explicarle los motivos, salvo que “dos funcionarias” habían “envenenado” al presidente Martín Vizcarra. Aunque dijo desconocer de quiénes se trataba.

La respuesta de Petrozzi se dio al día siguiente, cuando se presentó en ATV Noticias, donde afirmó que fue él quien tomó la decisión de destituir al periodista de la dirección del IRTP.

“Lo que me pone preocupado o nervioso es que él implique a personas que no han tenido nada que ver con mi decisión, eso es algo que yo no puedo permitir”, sostuvo.

También indicó que él no estaba conforme con el tratamiento que TV Perú le daba a la regionalización del país.

“Tampoco estaba conforme con el tratamiento que se le daba a la regionalización del país, la cultura es un tema regional, no basta con poner un noticiero en quechua a la 5 de la mañana”, remarcó.

El ministro de Cultura, tras reunirse ayer por la tarde con el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, dijo que “por el momento” no iba a renunciar a su cargo.

