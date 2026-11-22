—La presidenta Keiko Fujimori culminó su participación en APEC y continuó con una visita de Estado a Japón. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de su presencia en este foro mundial?

Creo que es una buena demostración de lo que se puede lograr con la diplomacia presidencial. Cuando participa el jefe de Estado en una reunión, el nivel de acceso se amplía, por un lado, y por otro, los resultados que se consiguen son más inmediatos porque las conversaciones se dan entre quienes tienen poder de decisión. Un ejemplo de esto es la decisión que ha tomado China, de darnos primero esa ayuda de US$15 millones, después subirla a US$22 millones en infraestructura, y después un tercer tramo de ayuda de US$22 millones. Entonces, cosas como esas se consiguen. Entiendo que en Japón también está consiguiendo ayuda para el fenómeno de El Niño.

—Esa reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, más allá de las donaciones que se han conseguido, ¿cómo debe evaluarse en el contexto geopolítico bilateral y en el contexto de Estados Unidos?

Son tipos de relación diferentes. Con Estados Unidos tenemos una relación que parte de nuestra pertenencia a un hemisferio común, lo que trae consigo cosas muy importantes como el estilo de vida, valores que compartimos y el componente de seguridad porque estamos en una determinada zona del mundo. La relación con Estados Unidos es una relación muy variada. La relación con China tiene un carácter fundamentalmente económico. China es el principal socio comercial y uno de los grandes inversionistas en el Perú, y está en nuestro interés que continúe siéndolo y que eso se continúe profundizando. Al ser relaciones de distinto tipo, yo creo que en el análisis se comete el error de comparar cosas que son diferentes. Lo que tenemos que tener claro son los objetivos e intereses del Perú y actuar en función de eso.

—Según el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se ha iniciado una etapa dorada en las relaciones con el Perú. ¿Cómo cree usted que evalúa Estados Unidos estas reuniones en Asia?

Hay que recordar que Donald Trump estuvo presente en esta cumbre, él mismo se reunió con Xi Jinping. Es perfectamente natural que los presidentes que asistan a una reunión quieran hablar con todos sus colegas.

—Se ha destacado mucho en esta cita de APEC la reunión de la presidenta Fujimori con la presidenta Claudia Sheinbaum de México para restablecer plenamente las relaciones diplomáticas que, siendo usted canciller, se rompieron. ¿El total restablecimiento pasa por eliminar la visa que nos pide México?

Creo que ese es un obstáculo que todavía existe en la relación bilateral y más aún, es el incumplimiento de una obligación que tienen todos los países miembros de la Alianza del Pacífico, porque esta tiene como uno de sus componentes principales asegurar el libre tránsito de personas, y una visa es un obstáculo.

—¿Cómo se restablece plenamente la relación cuando todavía México continúa asilando a Betssy Chávez y a Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo? ¿Se han mostrado muy permisivos con esa situación?

No debemos ni podemos subordinar la relación a dos o tres casos específicos. En ese caso, ha habido un mal uso del derecho de asilo. En la Convención de Caracas este figura para proteger a personas que son perseguidas por sus ideas, no para que personas que han cometido delitos reciban una protección. Pero, al mismo tiempo, creo que la relación con México es mucho más grande, mucho más profunda y hay que mantenerla.

—Siendo canciller, usted no le otorgó el salvoconducto a Betssy Chávez, pero apenas asume la presidenta Fujimori, se lo dan. ¿Cómo se puede leer eso?

Entiendo que la valoración que hicieron es que ese tema del salvoconducto estaba siendo un impedimento para tener una relación con México y que lo que se concluyó es que la relación con México era más importante que el caso de una persona, y esa es una valoración adecuada porque uno tiene que adecuar las acciones de política exterior en el tiempo. En el momento en que ocurrió el incidente con Betssy Chávez, que le dieron el asilo, era un momento delicado en la política interna peruana. Si en ese momento se otorgaba el asilo, el gobierno por lo menos iba a tambalear, si no caerse.

—Era el gobierno de José Jerí.

Era el gobierno de Jerí el que estaba en una situación bastante precaria, hay que reconocer las cosas como son, y si se tomaba la decisión de dar el salvoconducto, yo creo que eso podría haber traído consecuencias serias internamente..

“No debemos ni podemos subordinar la relación [con México] a dos o tres casos específicos”. (Foto: Julio Reaño/GEC) / JULIO REAÑO

—Volviendo al tema de Estados Unidos. Tenemos un embajador en Lima, como Bernie Navarro, cuyo estilo para algunos es criticable, pues consideran que interviene mucho en política interna, y otros dicen que Estados Unidos tiene unos lineamientos claros respecto a los embajadores políticos. ¿Cómo evaluar esta situación?

Estados Unidos tiene hoy un presidente que posee un estilo muy particular, muy personal. Creo que cuando él hace nombramientos de embajadores políticos, les exige que su actuación sea correspondiente con la manera en la que él actúa. Entonces, no me extraña que un embajador político de Donald Trump actúe como lo hace.

—Pero además no es el único, entiendo que también en Chile y en otros países tienen este mismo estilo.

Les dan instrucciones muy claras de ser muy vocales, de decir las cosas directamente. Es otro estilo de diplomacia, es el estilo que impone Donald Trump y sus embajadores lo siguen.

—Hablando de estilos, al canciller Carlos Espá se le ha criticado por su manera de desenvolverse en redes sociales y tampoco estábamos acostumbrados a ese protagonismo. ¿Cómo se ve esto? Porque él también es un canciller político, ¿no?

Y es un canciller de profesión periodista. Creo que ustedes lo pueden comprender más de lo que puedo comprenderlo yo. Es un estilo personal de hacer las cosas. Él seguramente con las mejores intenciones considera que a través de TikTok él comunica, y da a conocer lo que está haciendo. Lo que hay que analizar de fondo son las acciones de política exterior, y hasta ahora lo que veo es una reafirmación de la presencia peruana en el exterior. Y eso está bien. Creo, además, que hay un acento en la diplomacia presidencial. Hay diferencias en la manera de actuar que había con respecto a otros gobiernos.

—El jueves se capturó en Ecuador al cabecilla de la banda La Nueva Jauría, Jolín Bazán, y ha sido con la cooperación de Estados Unidos y como parte del Escudo de las Américas. ¿Hasta dónde puede llegar esta cooperación?

La cooperación que está dando Estados Unidos es, por ahora, fundamentalmente en temas de inteligencia. Y cuanta más inteligencia podamos obtener, mejor. Porque uno de los problemas que hemos tenido en la lucha contra la delincuencia en el Perú es que no ha habido inteligencia, o se ha aplicado muy poco. Si ahora tenemos una potencia como Estados Unidos, que es capaz de proveerla, de tal manera que podamos identificar a cabecillas de bandas, saber cómo se desplazan y podamos anticipar sus planes, eso es positivo.

—Siendo usted canciller y en la presidencia de José Jerí se inicia el tema del Escudo de las Américas, pero luego vino la censura y no se concretó.

Sí, es verdad. Cuando estaba en la cancillería uno de los primeros viajes que hice fue a Estados Unidos y tener una reunión con Marco Rubio. En esa ocasión conversamos sobre una serie de temas que tenían que ver con la ampliación, la profundización de la relación bilateral. En ese momento él anunció que iba a haber una reunión de presidentes y que estaban considerando invitar al Perú. Eso es lo que después se convirtió en el Escudo de las Américas. Llegó efectivamente la invitación a Jerí, quien la aceptó, y estaba previsto que participara. En ese momento vino el tema de que lo sacaron y entró [José María] Balcázar como presidente. Cuando entró Balcázar, Estados Unidos me dejó saber de manera muy discreta que la invitación no continuaba vigente. Y se produjo la primera reunión del Escudo de las Américas y hubo una ausencia del Perú.

—La invitación no continúa vigente... eso es diplomacia. Estás desinvitado.

Fue una manera muy elegante de decirlo.

—¿Ellos entendían que José María Balcázar no estaba en la línea que hubieran deseado?

Ellos lo que querían era una reunión que fuera entre líderes que tuvieran una visión similar de las relaciones internacionales.

“Hay que determinar errores, culpabilidades y sanciones por fallas en la misa del Papa”

— ¿Qué le espera al canciller Espá por las terribles fallas técnicas en la misa del Papa en Las Palmas?

Lo que ocurrió es absolutamente lamentable. Es muy penoso que miles de personas se hayan visto impedidas de haber escuchado al Papa. Es un claro incumplimiento de un contrato. Tiene que investigarse a fondo y, una vez que se determine qué pasó, hay que aplicar sanciones y comunicárselo al público. Tenemos derecho a saberlo todo.

— Desde China, Espá habló de asumir responsabilidades. ¿Le compete una responsabilidad política?

Eso hay que determinarlo como resultado de las investigaciones. Hay que ver si ha habido algún tipo de negligencia en el proceso de contratación. Si no, ya es culpa de las empresas, pero tenemos que esperar.

— Ya hay una interpelación en marcha y esos procesos pueden terminar en censura.

Eso es parte también del juego político. Los congresistas que no están a favor del gobierno obviamente no van a dejar pasar una oportunidad como esta.

— En el informe de la empresa, se señala que detectaron fallas en las pruebas y que tuvieron de testigos a personal de contraloría y cancillería.

Ese aspecto específico lo tienen que explicar también. Es decir, si se preveía que iba a haber fallas, debieron ser corregidas.

Los errores técnicos y logísticos en la misa de León XIV deben investigarse, según De Zela, quien no ve –de momento– una responsabilidad política en Espá. (FOTO: ALONSO CHERO / EL COMERCIO) / cHerO

— Hay un tema de seguridad también porque –según la empresa– los generadores eléctricos no estaban cercados y la gente estaba sentada sobre ellos.

Es increíble eso que se ha visto en televisión de gente sentada con su sillita arriba del generador para tener una mejor vista, es una vergüenza.

— Fue una adjudicación directa por S/8 millones...

No hay ningún aspecto que no deba investigarse.

— ¿Cómo deberían evaluarse las coordinaciones entre la cancillería y el Arzobispado de Lima?

Lo que ha dicho la Iglesia es que ellos son responsables de la parte litúrgica y que no estaban metidos en lo organizativo. Hay que esperar a que se nos dé a todos los peruanos –espero que en pocos días– una explicación completa.

— ¿La crisis se va a cortar con una renuncia o un pedido de renuncia de Espá?

Esa no es una solución. No me parece que sea un error político. Hay consecuencias políticas de lo ocurrido porque hay personas perjudicadas, pero no creo que sea una falla política, sino técnica.

— No creo que el canciller haya estado en la revisión de cada detalle del evento.

No le corresponde.

— Pero sí hay mandos medios que debían dar cuenta de que todo esté funcionando como un reloj.

Esos mandos medios tendrán que asumir su responsabilidad. Una vez que tengamos la investigación, hay que determinar errores, culpabilidades y sanciones.

— Le espera todavía una larga tarea a Espá por este tema.

Sí, me imagino que debe estar muy preocupado.