Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De Zela es embajador en el Servicio Diplomático de la República del Perú, con una destacada trayectoria de casi 50 años. Foto: Presidencia
De Zela es embajador en el Servicio Diplomático de la República del Perú, con una destacada trayectoria de casi 50 años. Foto: Presidencia
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento y ratificó al abogado Hugo de Zela Martínez como ministro de Relaciones Exteriores. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 17 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: