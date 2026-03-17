El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento y ratificó al abogado Hugo de Zela Martínez como ministro de Relaciones Exteriores. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 17 de marzo.

De esta manera, de Zela Martínez formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza Luis Arroyo, designado en el cargo por Balcázar Zelada.

Como se recuerda, De Zela accedió inicialmente a dicha cartera el 14 de octubre del año pasado durante el gobierno de José Jerí. Posteriormente, el 24 de febrero pasado fue ratificado en el cargo, en el primer Gabinete del presidente de la república, José María Balcázar.

Hugo de Zela ha ocupado importantes responsabilidades tanto en el Perú como en el extranjero. Fue viceministro de Relaciones Exteriores, embajador del Perú en Argentina, Brasil y Estados Unidos, así como representante permanente del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En reconocimiento a su destacada labor, ha sido distinguido con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz; la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Gran Cruz; la Orden Al Mérito del Servicio Diplomático del Perú José Gregorio Paz Soldán, en el grado de Gran Cruz, entre otros.