Resumen
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El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento y ratificó al abogado Hugo de Zela Martínez como ministro de Relaciones Exteriores. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 17 de marzo.
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