El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de India, Ecuador, Argentina, Canadá y República Dominicana durante su participación en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, que se desarrolla en Washington D.C., informó la Cancillería.

Según precisó Torre Tagle, uno de los encuentros fue con el canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

En la cita, De Zela reafirmó la importancia de continuar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, al señalar que la novena ronda, realizada en noviembre de 2025, registró avances significativos. Asimismo, expresó el interés del Perú en concretar una eventual visita oficial.

Posteriormente, el titular de Relaciones Exteriores se reunió con la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Durante el diálogo, ambos revisaron el estado de las relaciones bilaterales y abordaron temas vinculados a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

De Zela también sostuvo un encuentro con el canciller argentino, Pablo Quirno, con quien trató diversos asuntos de interés común, entre ellos la problemática de la criminalidad organizada a nivel internacional. En ese contexto, el ministro peruano reiteró que el país otorga alta prioridad al combate de este fenómeno.

Finalmente, la Cancillería confirmó que el Perú participará como país invitado especial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.