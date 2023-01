El empresario Hugo Espino Lucana se presentó este miércoles en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder, en calidad de testigo, sobre las presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín; entre otros, que fueron financiados por el Ministerio de Vivienda durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

Espino, quien ha sido incluido en la investigación fiscal por la presunta organización criminal encabezada por Castillo y se sometió a un proceso de confesión sincera, ratificó que David Paredes Navarro le realizó un depósito de S/70 mil a su cuenta personal. Según Espino, el también hermano de la exprimera dama Lilia Paredes y de Yenifer Paredes entregó este dinero para financiar la elaboración de un expediente técnico para una obra en Chadín.

El depósito del dinero

Hugo Espino relató que Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, se acercó para comentarle que su hermano David Paredes estaba interesado en “incursionar en la ejecución de obras”. Durante una visita de campo de Espino al distrito de Chadín (Chota, Cajamarca), Yenifer Paredes le indicó que vaya al distrito de Tacabamba, donde se encontraba su hermano, para que puedan conversar.

“Ahí converso con David [Paredes] y, efectivamente, me comenta sobre su visión de querer trabajar en la ejecución de obras y le comento que tenemos una obra [para la que] que vamos a elaborar el expediente técnico, para que pueda apoyar en el financiamiento de ese expediente, para los estudios básicos, gastos que se necesiten y él pueda ejecutar la obra”, detalló este miércoles Espino.

Adicionalmente, el 2021, la cuñada del exjefe de Estado le había comentado a Espino que conocía al entonces alcalde de Chadín, César Castillo, y coordinaron “para la elaboración del expediente”. En ese momento también le informó sobre las pretensiones de su hermano David.

“Por ello se realiza un depósito a mi cuenta y con ese dinero se estaba elaborando ese expediente”, agregó Espino. El empresario investigado se refiere a la transferencia de S/70 mil que hizo David Paredes a su cuenta personal. “El señor David [hace la transferencia para] el expediente de Chadín. [...] Eso fue el 2021, el monto fue S/70 mil” , precisó Espino.

Agregó que este expediente técnico pertenece al mejoramiento del sistema de agua de Las Palmas, Succha Chota, Chadín. El programa Cuarto Poder difundió el 2022 un video en el que se observó a Yenifer Paredes ofreciendo, en setiembre del 2021, esta obra de saneamiento en Chadín. Ella se encontraba en la zona junto a Espino y vestía un chaleco de la empresa JJM Espino. Esta información motivó que se inicie una investigación en su contra por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

Yenifer Paredes en Chadín, en setiembre del 2021. (Captura: Cuarto Poder)

Espino dijo este miércoles que los S/70 mil correspondían al financiamiento para “los gastos de estudios básicos de suelo, topografía, análisis de agua y todos los gastos concernientes”. Según Espino, David Paredes le pidió una cuenta y él ofreció una personal.

El empresario conoce al hermano de la exprimera dama desde el 2020, se lo presentó Yenifer Paredes en Anguía y han “conversado en varias oportunidades”, según su mismo testimonio.

Nexos

En setiembre del 2022, Yenifer Paredes declaró ante la fiscalía que trabajó después de julio del 2021 para la empresa JJM Espino y recibía un pago de S/1.500 por sus servicios. Además, que su relación amical con Espino se remonta al 2019, cuando ella trabajaba en la Municipalidad de Anguía.

En agosto del año pasado, Juan Ramos, abogado de Espino, informó que en octubre del 2021 su defendido recibió depósitos de S/70 mil y S/20 mil por parte de dos hermanos de la exprimera dama: David y Walter Paredes. El miércoles, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización, Espino dijo que con el último de ellos no ha tenido contacto y solo lo conoce porque se lo presentaron.

El abogado Ramos rechazó en aquella fecha que estos depósitos hayan sido irregulares, sino “un préstamo que hace el señor David [Paredes] a mi patrocinado”.

“Él le presta 90 mil soles, en dos depósitos, este dato por iniciativa de la defensa será detallado ante el señor fiscal. Hay un vínculo porque Espino dice que lo conoce [a David]. Se trata de un préstamo bancarizado. De un total de 90 mil soles a la cuenta BCP de Espino y otro de 20 mil que se hace desde la cuenta de Walter [Paredes], pero a él no lo conoce”, dijo Ramos a Latina.

También en agosto del 2022, David Paredes declaró al medio local “Inty Noticias” para explicar que el dinero depositado a Espino tenía como origen sus ahorros. “El único delito que hayamos cometido yo o mi familia es haber confiado en alguien, considerarlo un conocido y haberle hecho un préstamo personal a su cuenta personal, yo no lo hice a su empresa, yo hablé con él y me dijo que hacia consultorías y me dijo que no tenía dinero y le hago el favor de prestarle, eso fue”, dijo Paredes.

Añadió que el dinero lo tenía en efectivo y le prestó a Espino S/90 mil. “Yo le presté dinero de mis ahorros. Es falso que mi hermana me haya dado ese dinero. Yo cometí un error en confiar en Hugo Espino y lo reconozco”, añadió al citado medio.

Según explicó David Paredes, tiene su dinero bancarizado desde el 2013 hasta el 2021. De este monto, S/70 mil fueron depositados por él a Espino y S/20 mil por su hermano Walter tras pedirle que realice el depósito al empresario. “En el 2013 abro mi primera cuenta en fondos mutuos el BCP, con S/7 mil. Ingreso a trabajar en un concesionario en Lima. Comencé a ganar S/1.500 mensual y mi hermano tenía su mototaxi. Entre los dos empezamos a juntar. Hasta junio del 2016. En ese periodo llegamos a recaudar S/65 mil trabajando”, detalló a Inty Noticias.

El el 26 de octubre del 2021, un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) precisó que David Paredes depositó S/70 mil. El 6 de ese mismo mes, Walter Paredes hizo lo mismo con un monto de S/20 mil. Los depósitos se hicieron con dinero en efectivo.

Según la tesis del Ministerio Público, los hermanos Paredes Navarro -David, Walter y Yenifer-, así como Hugo y Estefani Espino Lucana, tuvieron el rol de “testaferros” de la presunta organización criminal que encabezó Pedro Castillo.

La exprimera dama Lilia Paredes declaró en agosto del 2022 ante la fiscalía que sí conocía a Hugo Espino. El último miércoles, el empresario también declaró ante la Comisión de Fiscalización que Yenifer Paredes lo invitó, en agosto del 2021, a Palacio de Gobierno. En esta ocasión se encontraba presente la exprimera dama.

“A la residencia acudí cinco veces. En la primera reunión me invita Yenifer [Paredes] y me indica que Lilia [Paredes] quería conversar un tema conmigo. Me acerqué en la tarde y me pidieron que pueda facilitar un chip para que converse Lilia porque tenía miedo que le puedan chuponear. Yenifer me pide el chip”, narró Espino. Sin embargo, informó que no accedió al pedido por temor.

Este mes, Yenifer Paredes declaró a Latina que el mismo Espino “sabe la situación”. “Están los documentos, pueden comprobar que el proyecto que se dio en Chadín quedó en una visita de campo. No hay proyecto, no hay expediente técnico, no hay licitación ”.

