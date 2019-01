Humala sobre Carlos Paredes: Estamos para colaborar con las investigaciones

El ex presidente de la República Ollanta Humala se pronunció ante los testimonios de colaboradores del Ministerio Público que implican a su ex ministro de Transportes Carlos Paredes con el caso del 'club de la construcción'.

A través de su cuenta de Twitter, el ex jefe del Estado "lamentó" que el ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) haya sido mencionado en las investigaciones.

"Lamento la situación en la que uno de mis ministros [Carlos Paredes] ha sido mencionado. Sin embargo, no permitiremos que se desmerezca la gestión del gobierno que ejercimos con responsabilidad y transparencia", señaló Ollanta Humala.

El ex presidente (2011-2016) concluyó su mensaje asegurando que está dispuesto a colaborar con las indagaciones que están a cargo del Ministerio Público.

"Si hay algo por investigar, aquí estamos para colaborar, como siempre", manifestó.

El Comercio informó que dos colaboradores del equipo especial del Caso Lava Jato han declarado que Carlos Paredes habría permitido que el 'club de la construcción' actuara de forma impune durante el gobierno de Ollanta Humala a cambio de sobornos pagados a personas allegadas al ex ministro.

Los testigos, que fueron identificados con los códigos 09-2018 y 14-2018, coinciden en indicar que el mencionado club ya operaba desde antes de que Ollanta Humala asumiera la presidencia de la República.

Según el testimonio del testigo 14-2018, en julio del 2011, Rodolfo Prialé de la Peña, sindicado como representante de las empresas que formaron parte del 'club de la construcción', se reunió con el ex asesor del MTC Carlos García Alcázar para explicar cómo operaba este grupo de firmas.

En dicha reunión, García habría dicho que podía establecer un puente con Carlos Paredes a través de Eduardo Sobenes, socio del hermano del ex ministro, José Guillermo Paredes.

Los colaboradores también han revelado que el nombramiento de García permitió que el 'club' comience a operar a través de reuniones y concertaciones entre representantes de diferentes empresas constructoras y el hermano del ministro Carlos Paredes. A cambio, se habrían producido pagos de coimas en efectivo, siendo la primera de ellas entregada a José Guillermo Paredes en octubre del 2011.

El ex ministro Carlos Paredes ha descartado estas versiones. "Te garantizo que no hay forma de probar [lo que dicen los colaboradores] porque nunca ha ocurrido. Es falso. Mi hermano jamás se ha involucrado en los temas del ministerio. Nunca ha visitado el MTC. Nunca me ha tocado un tema vinculado al MTC. De eso puedo dar fe", respondió a El Comercio.