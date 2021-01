Conforme a los criterios de Saber más

El pedido de la fiscalía para que el congresista de Alianza Por el Progreso (APP) Humberto Acuña, afronte una investigación con impedimento de salida del país por el Caso Odebrecht, lleva esperando su definición en el Poder Judicial, desde marzo del 2020. El requerimiento ha sido rechazado y anulado dentro del PJ que no define hasta el momento si se inicia o no un proceso de levantamiento de inmunidad contra el parlamentario.

La mañana de este jueves, el caso tuvo una cuarta audiencia. La Sala de Apelaciones Anticorrupción dejó al voto la apelación de la Fiscalía para que se admita elevar ante la Corte Suprema un cuadernillo de levantamiento de la inmunidad contra Humberto Acuña a fin de que el Congreso autorice el procesamiento del parlamentario y se pueda celebrar la audiencia de impedimento de salida del país.

El año pasado, la fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra Acuña Peralta y otros, por presuntos actos irregulares a favor de la empresa brasileña, en el proyecto de Trasvase Olmos, cuando era presidente regional de Lambayeque (2011-2014). Por ello, se le investiga por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio.

Con la investigación vino el pedido de impedimento de salida del país que fue rechazado por la jueza de primera instancia, María de los Ángeles Álvarez Camacho.

En ese momento, la magistrada consideró que no se podía dictar la medida porque el investigado se desempeñaba como congresista.

-Idas y venidas-

El tribunal Superior Anticorrupción, en apelación, anuló la decisión del juzgado de primera instancia y ordenó que se pronuncie por el proceso de levantamiento de la inmunidad.

Tras la nueva audiencia la jueza admitió en sus consideraciones que habían elementos para investigar a Acuña Peralta por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo, que era congresista de la República y que los hechos investigados no eran en función de su cargo parlamentario; sino delitos comunes cometidos durante su gestión como presidente regional de Lambayeque.

Pese a dichas conclusiones, en su misma resolución, la jueza señaló que no existía “suficiente fuerza indiciaria” para proceder con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y rechazó el pedio.

Durante la audiencia de apelación de este jueves, la fiscal superior Teresa Tapia Cruz, cuestionó la incongruencia de la juez de primera instancia. Agregó que presentaron 53 elementos de convicción, y si bien todos no están estrechamente vinculados al investigado, de manera indirecta sí afectaban en la investigación.

“Esto es, no todos los elementos de convicción deben ser firmados por el señor Humberto Acuña Peralta para poder ser considerado elementos indiciarios de los delitos que se le atribuyen, porque también existen elementos generales que puedan comprender no solo al señor Acuña sino a varios procesados”, señaló la fiscal.

La fiscal recordó que dentro de estos elementos de convicción estaban los indicios sobre presuntos actos colusorios en el año 2011. Además de la declaración del testigo Willy Serrato, quien narró que en 2013 habría existido una reunión entre Acuña Peralta, el representante de Odebrecht, Raymundo Trinidad Serra y su persona.

En esta, de acuerdo con el Ministerio Público, el expresidente regional habría recibido una caja conteniendo una dádiva. Luego de ello, su posición, que había sido contraria a los intereses de la empresa brasileña, cambió a su favor y ordenó los pagos que solicitaba la constructora.

Finalmente, Tapia Cruz sostuvo que al encontrarse en etapa de investigación preparatoria, no se necesitan un detalle o contundencia del caso, pues eso sería para una acusación.

“Consideramos que no habría sustento para denegar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria (…) advertimos que, en el Congreso de la República, de llegar a la Comisión de Inmunidad, no se va a pronunciar declarándolo responsable o no. Lo único que podría decidir el parlamento es que se levante la inmunidad y en consecuencia se continúa la investigación preparatoria”, demandó la fiscal.

-Piden rechazar la apelación-

Alfonso Casique, defensa de Acuña Peralta, pidió ante el tribunal que se rechace la solicitud de la Fiscalía, pues consideró que no existen los elementos suficientes para que se proceda a un levantamiento de la inmunidad parlamentaria de su patrocinado.

“Se tiene que confirmar esta resolución. Y ojo, la fiscalía supraprovincial ha dicho que si no se da la razón a la fiscalía este caso se va a archivar y eso es falso. La jueza, en su resolución, indica que la fiscalía puede volver a requerirlo. Es decir que, en caso que confirmen la resolución, no es que este caso se archiva, la fiscalía tiene facultades para seguir investigando para afinar su requerimiento y convocar a un nueva audiencia y pedir el levantamiento de mi cliente”, dijo.

Según el abogado, de los 53 elementos de convicción presentados, solo cuatro estaban vinculados con su patrocinado. Y, dentro de estos, se ha tomado la declaración de un investigado como elementos de convicción, quien ha declarado “presunciones”.

“De esos cuatro, la fiscal supraprovincial, no da cuenta y solo los enumera. Solo dice que esos dos vincularían a mi cliente”, alegó.

Casique señaló que se rechazó el pedido en primera instancia, pues la juez del caso, consideró que había incongruencias entre los hechos imputados entre los hechos del 2011 y 2013, que se le atribuyen al congresista.

La Sala, integrada por los los jueces superiores Ramiro Salinas, Marco Angulo y Walter Gálvez, anunciaron que emitirían su resolución en los próximos días.

