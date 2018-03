Humberto Lay: “Ignoramos cómo manejaba sus recursos PPK”

El ex congresista Humberto Lay lidera el partido Restauración Nacional, con el que actualmente busca ser elegido alcalde de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Dicha agrupación fue parte de la Alianza para el Gran Cambio, que en los comicios generales del 2011 postuló al hoy mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia de la República.

En entrevista con El Comercio, Lay señala que su partido desconoce el manejo económico de la campaña de PPK en el 2011.

— ¿Qué opina del proyecto de ley del congresista Carlos Tubino, que plantea penas de prisión contra quienes ofendan y desprecien s a alguien por sus creencias religiosas?

Está demás ese proyecto. Hay leyes suficientes para agresiones o cosas por el estilo. Como cristiano, si a mí me ofendieran, cuál fue la enseñanza de Jesús: pon la otra mejilla. No voy a pedir que encarcelen a otro simplemente porque me ofendió por ser cristiano.



— Usted qué ha sido congresista y candidato presidencial, ¿cómo ve a los partidos de cara al 2021 cuando a muchos se les vincula a Odebrecht?

Estoy muy preocupado. Veo el panorama sombrío a la luz de todo lo que se está revelando con el Caso Lava Jato. Mi pedido a la población es que así como vemos una clase política completamente desprestigiada, no debemos tampoco generalizar. Es verdad, están los corruptos, pero hay muchos políticos honestos. La gente honesta, íntegra, justamente por ese concepto generalizado falsamente no se anima a entrar a la política.



— En el 2011, Restauración Nacional integró la Alianza por el Gran Cambio. La candidatura de PPK recibió US$300.000 de Odebrecht, según Jorge Barata. ¿Cómo se manejaron las cuentas de la campaña?

Ignoramos totalmente cómo manejaba sus recursos PPK. Hemos recibido afiches, volantes, algunos polos, nada más. Pero nunca dinero en efectivo. Nuestro tesorero nunca supo cómo se manejaba él.



— ¿No coordinaban los tesoreros de los distintos partidos de la alianza?

Se reunían un par de veces, pero nada más. Para ver cuentas finales, pero nunca supimos cómo lo manejaban. Desconocemos totalmente.



— ¿Los líderes de los partidos no dialogaban de los aportes?

No. Recordemos que en ese tiempo no había surgido el caso Lava Jato. No había la desconfianza, la sospecha.



— En la campaña del 2006 en la que postuló a la presidencia, ¿recibió algún aporte de Odebrecht u otra empresa brasileña?

Ni de él ni de ningún empresario. Desde que iniciamos Restauración Nacional, mi política siempre ha sido no recibir dinero condicionado, que pueda significar luego una deuda de favores.



— El 2016 renunció a su candidatura al Congreso y a la plancha de César Acuña. ¿Qué fue lo que lo llevó a salir de la campaña?

Renuncié por motivos personales y fueron motivos personales. Cuando surgen las denuncias [de plagio] preferí desligarme por completo. Luego callé por casi un mes para no perjudicar a los 130 candidatos al Congreso que estaban en carrera y que no tenían que ver con lo sucedido.



— ¿La renuncia se debió específicamente a los cuestionamientos por plagio contra Acuña?

Motivos personales.



— Vicente Díaz Arce, pastor evangélico y empresario de Gamarra implicado en la presunta red criminal de Rodolfo Orellana, aún aparece como afiliado válido y fundador de Restauración Nacional. ¿No dijo usted a fines de octubre que se iba a tramitar su expulsión? ¿Qué pasó?

Se acercó al partido en los inicios, cuando recolectábamos firmas. Nos hizo un pequeño aporte para la recolección de firmas. Cuando nos enteramos que tenía denuncias aquel tiempo, decidimos no continuar la relación. Y él mismo se decidió apartar del partido y nunca más supimos de él. Cuando surge la noticia, no sabía que él continuaba inscrito en el padrón. No ha participado del partido.



— ¿Van a tramitar su alejamiento del partido?

Él tiene que renunciar. Pero al saber esto, recién nos hemos reunido como CEN y tenemos que iniciar un proceso para sacarlo del padrón de afiliados.



Mañana, en las ediciones impresa y digital de este Diario, conoce las propuestas de Humberto Lay para una eventual gestión en Lima.