El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, afirmó hoy que su salida o continuidad en el Gabinete Ministerial “está en las manos” del presidente Pedro Castillo, porque es él quien “finalmente da y quita la confianza”. Agregó que él no tiene nada qué conversar con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre una eventual dimisión al cargo.

Maraví, en una entrevista a radio Exitosa, refirió que ayer por la tarde sostuvo una reunión con el primer ministro, Guido Bellido, quien le recomendó presentar su renuncia.

“Pero yo no le dicho que lo voy a hacer, o que lo dé por hecho, no he presentado una renuncia, porque eso no corresponde. Lo que he hecho, por respeto al presidente, porque él toma la decisión final, he puesto mi cargo a su disposición”, remarcó.

También indicó que en la cita que sostuvo anoche con Castillo Terrones, en la que también participaron los ministros Aníbal Torres (Justicia y Derechos Humanos) y Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social), le dijo al jefe de Estado que las imputaciones en su contra que los relacionan a acciones del grupo terrorista de Sendero Luminoso “son falaces” y que no debería tomarlas en cuenta para su decisión.

“Por supuesto que los ministros somos fusibles, y bueno [mi salida o continuidad] están en manos del presidente de la República, él es quien finalmente da y quita la confianza”, subrayó.

Al ser consultado por un tuit del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a través del cual respalda la decisión de Bellido de pedirle su renuncia, Maraví señaló que él no tiene nada qué conversar con el exgobernador regional de Junín sobre su situación en el Ejecutivo, porque “él no es el presidente de la República”.

“El señor Vladimir Cerrón no es el presidente de la República, él no gobierna, él dirige un partido político, no tengo nada qué conversar con él sobre mi situación como ministro, el que gobierna es el presidente Castillo”, mencionó.

Responde sobre atestados

Maravi, en otro momento, reconoció que sí conoció a la fallecida terrorista de Sendero Luminoso Edith Lagos, porque “somos de la misma generación”. Pero negó que él haya tenido participación en actos subversivos, como se consignan en dos atestados de la Policía Nacional a inicios de la década de 1980.

“Una vez más tengo que repetirlo, yo no he participado en ninguna acción, esos atestados no han quedado solo en atestados, se han judicializado, ha dado pie a una investigación penal y muchas [de las personas implicadas] seguramente han sido condenadas, y otras no, como es mi caso, no tengo responsabilidad”, manifestó.

(Foto: El Comercio)

El todavía ministro de Trabajo señaló que él no tiene ninguna investigación en el Ministerio Pública abierta y tampoco una sentencia.

“Por qué se insiste en retroceder hasta el atestado y no decir qué pasó en el proceso”, subrayó.