El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, aseguró este lunes que no ha renunciado al cargo y que pese a que su cargo está a disposición del presidente Pedro Castillo no ha presentado “ninguna carta de renuncia”.

En diálogo con la prensa tras salir de Palacio de Gobierno, Maraví dijo esperar que el mandatario “no le de la razón a la ultraderecha”.

“Efectivamente [Guido Bellido] me recomendó presentar mi renuncia al cargo, sin embargo, mi persona no ha presentado ninguna renuncia al cargo, más bien lo que acabo de hacer ahora es poner a disposición mi cargo ante el presidente de la República quien pues, como jefe de Estado, tendrá que evaluar y decidir lo que él crea pertinente”, sostuvo.

En esa línea, el ministro dijo que con las revelaciones de atestados policiales que lo sindican en atentados terroristas “lo que se busca es dañar la imagen del Gobierno” y reiteró que no tiene “ninguna investigación policial en curso ni tampoco una sentencia condenatoria firme ni consentida”.

Minutos después, a través de su cuenta de Twitter, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo compartió una carta que le entregó este lunes al presidente Pedro Castillo en la que pone su cargo a disposición.

“Tomo esta decisión no porque sea indefendible mi situación, sino porque aun cuando me asiste la Ley, la razón y tengo la moral alta e intacta; no quiero que los irracionales golpes que me da la ultraderecha y la prensa mal intencionada trasciendan contra el Gobierno del Pueblo liderado por usted, señor presidente”, se lee en la misiva.

Previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que si bien le recomendó al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, su renuncia al cargo, ello “no significa que haya renunciado”.

A través de su cuenta de Twitter, el primer ministro reconoció que le pidió la renuncia al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo este lunes.

“Aclaro, que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de trabajo, eso no significa que él haya renunciado”, escribió.

