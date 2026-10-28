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NUEVA DENUNCIA EN CONTRA DE IBER MARAVÍ POR PRESUNTA PERTENENCIA A LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA SENDERO LUMINOSO
NUEVA DENUNCIA EN CONTRA DE IBER MARAVÍ POR PRESUNTA PERTENENCIA A LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA SENDERO LUMINOSO
Por Karem Barboza Quiroz

La Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote) y la Procuraduría Especializada en Delitos Contra el Terrorismo, analizan una reciente denuncia presentada en contra del senador de Juntos por el Perú (JP), Iber Maraví, a quien se le sindica de haber integrado una columna senderista que atacó un destacamento policial en la base de Vilcashuamán (Ayacucho), en 1982.

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