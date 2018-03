El ministro de Educación, Idel Vexler, habló sobre la moción de vacancia que se ha presentado, por segunda vez, en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el Congreso y señaló tener la seguridad de que esta iniciativa no prosperará.

"El presidente (PPK) ha sido elegido por cinco años. Ha sido elegido constitucionalmente por el mandato popular para que gobierne cinco años", comentó Vexler.

"Exhorto al Congreso que esta moción de vacancia no prospere", añadió Idel Vexler, luego de participar en la inauguración del año escolar 2018 desde Villa María del Triunfo.

El ministro de Educación participó en el evento para dar inicio al nuevo año escolar junto con el presidente PPK en el colegio Juan Guerrero Químper, en Villa María del Triunfo.

- No habló de Vizcarra -

En declaraciones ante la prensa, Idel Vexler descartó haber conversado con el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien es cuestionado por el oficialismo por mantenerse callado y no señalar si renunciaría o no a su cargo si es que PPK es vacado por el Congreso.

"Yo solo puedo decir que apoyo al presidente PPK y espero que esta vacancia no se produzca. Naturalmente, saludo al vicepresidente Vizcarra, pero ahorita no tengo duda de que la vacancia no se va a producir", manifestó Vexler.

