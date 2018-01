El ministro de Educación, Idel Vexler, sostuvo que, cuando asumió el cargo, pudo haberle retirado la confianza a la jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Lorena Masías; sin embargo, fue respetuoso de su gestión.

“Yo he respetado la autonomía, he respetado su mandato, porque yo pude quitarle la confianza cuando llegué, sin embargo, su periodo se está respetando y es una atribución del Ministerio de Educación evaluar su ratificación o la designación de un nuevo superintendente”, manifestó a RPP.

En ese sentido, dijo que si bien hay varias especulaciones alrededor de quién asumirá el cargo en este nuevo año, aún se encuentran evaluando si designarán a otra persona o si Lorena Masías se mantendrá.

“Estamos evaluando ya el tema de la Sunedu y con respecto al titular, estamos evaluando dos posibilidades: o la ratificación del actual superintendente o la designación de un nuevo titular”, detalló la noche del martes.

Cabe resaltar que si bien en setiembre, Idel Vexler lanzó críticas contra el trabajo de la Sunedu, anoche aseguró que logró un diálogo con la institución para poder trabajar en conjunto en el tema del licenciamiento de universidades.

Asimismo, al ser consultado si se había pensado en el constitucionalista Enrique Bernales como nuevo superintendente, el ministro descartó esta opción: “No, yo converso con un montón de gente”, aseveró.

Por otro lado, Idel Vexler se mostró confiado de que los maestros no acatarán alguna huelga este año, ya que se está “trabajando efectivamente” desde el Ministerio de Educación.

-Indulto y Gabinete de la reconciliación-

El ministro se refirió a la próxima audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que se revisará si el Perú dio cumplimiento a la sentencia que emitió el organismo internacional sobre los casos La Cantuta y Barrios Altos contra Alberto Fujimori, a raíz del indulto humanitario que le fue concedido.

“Yo esperaría que la Corte de San José, como ha ocurrido en otros casos, no intervenga en el caso del indulto, que es una cosa que dicen los juristas que no se ha dado antes. Y en caso que intervenga, que respete la decisión del presidente Kuczynski”, aseguró.

Finalmente, respecto al Gabinete de la reconciliación, Idel Vexler negó ser parte de la cuota aprista en el Ejecutivo, ya que él nunca ha pertenecido a esta agrupación política. Señaló que por esa razón, no fue designado como ministro cuando Alan García era presidente.

“Nunca he sido aprista. Si yo hubiese sido aprista, hubiese sido ministro en el gobierno del Apra. Precisamente por no ser aprista es que no me designaron. Esa es la mayor prueba de que yo no he sido o soy aprista”, reveló.

