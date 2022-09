El congresista Ilich López, de Acción Popular, cuestionó la denuncia constitucional que presentó Patricia Chirinos contra él y otros legisladores implicados en el caso ‘Los Niños’ porque, según explicó, no hay ningún indicio adicional al testimonio de Karelim López.

“La congresista Chirinos, al ya no tener las cámaras que tenía en la segunda o tercera vicepresidencia, hace este tipo de acciones para atraer la atención en cosas que están en investigación y que no hay siquiera ningún tipo de indicio”, dijo este viernes a RPP.

Ilich López es uno de los seis congresistas de Acción Popular que han sido acusados constitucionalmente por Patricia Chirinos, quien denuncia a los legisladores mencionados por Karelim López en su colaboración eficaz, por presunta organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, entre otros ilícitos.

Ilich López cuestiona a Patricia Chirinos por denuncia. (RPP)

“Lo único que hay en esa investigación es una línea en 20 mil folios que dice mi nombre por la señora Karelim que, por cierto, es la tercera vez que no va a declarar a la Fiscalía de la Nación, además que tampoco van (Bruno) Pacheco o (Zamir) Villaverde sobre este caso”, reclamó el congresista.

López manifestó que, si la fiscalía quiere esclarecer los hechos, se deben llevar a cabo las investigaciones porque este es un caso que ha dañado su imagen y la imagen de Acción Popular.

“No nos pueden tener agarrados del cuello con una investigación que no avanza, no exigiendo que Karelim, que es una colaboradora, declare. Es la tercera vez (que no acude). El señor Pacheco tampoco brinda declaraciones y nos tienen en investigaciones”, aseveró.