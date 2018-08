¿Cuál es el impacto de las declaraciones de Keiko Fujimori?

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó este jueves sus cuestionamientos a las propuestas de reforma planteadas por el gobierno de Martín Vizcarra, como la no reelección de congresistas y el retorno a la bicameralidad, porque -según consideró- no son una prioridad para el país. ¿Cuál es el impacto de sus declaraciones?

1. ¿Keiko Fujimori está yendo a la confrontación?

El politólogo Fernando Tuesta consideró que sí, al calificar de “populistas” las propuestas del presidente Vizcarra. Para el analista político José Carlos Requena, ella no está leyendo el panorama actual y no se da cuenta de que las propuestas del mandatario, si bien pueden ser perfectibles, han captado el malestar de la ciudadanía.



2. ¿Su postura significa un quiebre con el Ejecutivo?

Para Requena, ya había un quiebre desde que se discutió la ley de publicidad estatal y la elección de la Mesa Directiva. “El discurso del presidente el 28 de julio fue la cereza de la torta”, acotó. Tuesta coincide en que hubo un distanciamiento progresivo y sus recientes declaraciones “son la certificación” de esa situación.

3. ¿Ha sido acertado el pronunciamiento de la lideresa de FP?

Fernando Tuesta considera que Keiko Fujimori no ha sido bien asesorada y no se da cuenta de que “por una cuestión mínima de supervivencia”, el Congreso también tiene que apostar por la reforma. Requena consideró “torpe” que, ante el descrédito de los políticos, estos no se muestren empáticos frente al rechazo que hay.

4. ¿Hay una carga xenófoba al hablar de asesores extranjeros?

El analista venezolano Luis Nunes no ve una carga xenófoba en las expresiones de Keiko Fujimori cuando se refiere al asesor argentino de Vizcarra. Sí consideró que no debería cuestionar la ‘expertise’ extranjera porque ella estudió fuera del país. Opinó que su estilo de comunicar, sin ruedas de prensa, no le da buenos resultados.