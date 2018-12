Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se pronunció este jueves sobre la investigación preparatoria que le abrió el fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

Según Pérez, Keiko Fujimori “instigó” a Arsenio Oré Guardia, fundador del estudio de abogados Oré Guardia, a que “mediante el uso de la amenaza” impida u obstaculice “se presten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes” a su campaña en el 2011.

El fiscal consideró que la ex congresista, además, le pidió a Oré Guardia que “induzca” a los a los aportantes a presentar testimonio falso, en el sentido, de que digan que sí donaron dinero al partido naranja.

Del mismo modo, Pérez Gómez formalizó investigación preparatoria contra Giulliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, y otros cinco letrados, entre ellos Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Dánae Calderón Castro por el delito descrito líneas arriba.

Ante esto, Loza, desde el frontis del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde visitó durante la tarde a Keiko Fujimori, indicó que se trata de una manifestación más de la "cadena de abusos constantes que viene sufriendo" su patrocinada.

“Es una muestra de que lo que se pretende aquí es afectar su derecho a la defensa. En base a pseudo testigos protegidos que mienten y están aquí diciendo cosas totalmente irrelevantes se me comprende en una investigación. ¿Acaso quieren callarme, quieren que no participe en la audiencia del sábado? ¿La quieren dejar sin abogada?”, reclamó.

La letrada precisó que la fiscalía “considera erróneamente” que ella habría obstaculizado a la investigación contra su patrocinada al haber interferido con algunos testigos, “lo cual es totalmente falso”.

“Testigos se han entrevistado conmigo, lo cual no es nada irregular, y que dicen erróneamente afirmaciones que, estoy segura, voy a desvirtuar en las instancias correspondientes”, explicó.

En otro momento, comentó que Keiko Fujimori está indignada pues, según calculan, este sería un abuso que tendría como objetivo dejarla sin defensa legal con miras a la apelación a la prisión preventiva que viene cumpliendo por una investigación por presuntos aportes irregulares a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

“Lo que yo no quiero es distraer la atención, para nosotros lo más importante aquí es la apelación del sábado y espero estar presente y que no se impida nuestra participación en la audiencia para hacer valer la voz de Keiko”, dijo.

“[¿Qué pasa si no le conceden la apelación?] Yo no me pongo en ese escenario. En este momento me pongo en el escenario de que a Keiko Fujimori se le considere válida la apelación y se recupere su libertad inmediatamente. No se puede permitir amenazar, intimidar a su defensa”, sentenció Giulliana Loza.

Congresistas de la bancada de Fuerza Popular han expresado su rechazo a la formalización de la investigación preparatoria de parte del fiscal José Domingo Pérez a la abogada de Keiko Fujimori.