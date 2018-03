Incapacidad moral permanente, por Diana Seminario

A pocos días de debatirse y votarse el pedido de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la discusión se ha centrado en el hecho de si, finalmente, quienes promueven la destitución alcanzarán el número de votos necesarios.

Desgraciadamente, el asunto de fondo parece haber quedado relegado a meras sumas y restas, a ofertas a cambio de adhesiones. A nadie pareciera importarle el conflicto de intereses en el que claramente ha incurrido PPK cuando la empresa de su propiedad asesoraba a Odebrecht mientras esta licitaba con el Estado y él era primer ministro y ministro de Economía. El relativismo con el que se asume este hecho asusta.

Ayer tanto el jefe del Estado como la primera ministra se concentraron en las sumas y restas durante sendas entrevistas periodísticas. “Hay gente que va a estar de nuestro lado. No puedo decir quiénes”, sentenció Mercedes Araoz en este Diario. Fue incapaz de afirmar que el presidente es inocente de lo que se lo acusa, porque no lo es. Solo pudo decir “debió ser más cuidadoso al explicar estos temas”. ¿Cómo se puede interpretar esta afirmación?, ¿debió mentir mejor?

“El accionista no siempre sabe cuál es la gestión de la empresa”, dijo ayer sin inmutarse Araoz para justificar a su jefe. ¡Qué miedo! ¿Entonces el presidente no sabe cuál es la gestión del país?

PPK, en entrevista con Óscar Torres de “Trome”, también volvió a ensayar las mismas respuestas de siempre.

“Dejé mi empresa a un socio y él hizo negocios”. ¿En serio? ¿Un profesional de su trayectoria no sabía en qué invertía su empresa? ¿No resulta escandaloso que el actual presidente se haya beneficiado económicamente de negocios que se concretaron precisamente cuando él era autoridad y Westfield Capital asesoraba a Odebrecht mientras negociaba con el Perú que tenía en la PCM a Kuczynski?

“De lo que me acusan son de cosas que ocurrieron 12, 15 años atrás y que nada tienen que ver con mi gobierno. Mi gobierno es absolutamente limpio”, dijo Kuczynski a “Trome”.

¿Por qué tendríamos que creerle? PPK nos ha demostrado que no tiene conciencia de que hay líneas que no se deben cruzar. O haces negocios o eres funcionario público. Sin embargo, nada de esto importa. Esta regla mínima de ética pública no tiene ninguna validez para el presidente, para su Gabinete y para los congresistas que justifican la permanencia de un presidente que carece de autoridad moral para gobernar.

Además, resulta inadmisible cómo quienes condenan a cualquiera sin pruebas se hacen de la vista gorda cuando de PPK y este gobierno se trata. Para algunos miembros de la Comisión Lava Jato, resulta sospechoso el pago de 600 mil dólares al chofer del presidente, según señalan documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los que PPK dice que “son una fabricación”.

Es lamentable la situación en la que nos encontramos, donde ya parece que ni conocer la verdad tuviera importancia. Solo importa permanecer en el puesto. Eso sí es incapacidad moral permanente.