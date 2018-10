La verdad incómoda, por Diana Seminario

Detuvieron a Keiko Fujimori, el presidente Martín Vizcarra convocó a referéndum con cambio de opinión incluido, removieron a una fiscal del equipo Lava Jato. Y como en octubre hay milagros: la última encuesta de El Comercio coloca al presidente con 61% de aprobación y el Ministerio Público sube 12 puntos, alcanzando el 23% de aceptación. Pero todas las realidades tienen su lado B, y queremos analizarlas una por una.

Como lo apuntaba ayer Federico Salazar en este Diario: “A la señora Fujimori hay que investigarla […] La detención preliminar, sin embargo, debilita la posición de la justicia, la muestra parcial, poco profesional y arbitraria”, y lo afirma poniendo en evidencia la debilidad de los argumentos usados para sustentar el pedido de detención a Keiko Fujimori.

Sobre el cambio de opinión respecto a la bicameralidad, Vizcarra y el primer ministro –que votó a favor de lo aprobado en el Congreso– afirman que la propuesta se ha “desnaturalizado”, que viene a ser el nuevo término para decir: “Así no me gusta”.

Recordemos que el 4 de octubre, en una entrevista con TV Perú, el jefe del Estado afirmó: “Vamos al aspecto de fondo de las propuestas. ¿Ha habido cambios?, sí, ha habido cambios. ¿Cambian el concepto de fondo de las propuestas? Creemos que no, por eso las aceptamos, por eso las saludamos”.

¿Qué cambió del 4 al 9 de octubre para que dijera que no acepta la bicameralidad tal como la aprobó el Parlamento? Cuesta creer que no tuvieron tiempo de leer las propuestas, cuando se sabe que seguían de cerca el debate. “Hicimos un seguimiento minuto a minuto. Cada vez que aprobaron un proyecto, mostramos una satisfacción sin hacer mayores evaluaciones” fue la justificación del primer ministro César Villanueva. ¿Entonces él vota “sin mayores evaluaciones”?

Con su aprobación, Vizcarra cree que puede hacer lo que quiera, y está convencido de que la prioridad es conquistar la popularidad, aunque se lleve de encuentro la estabilidad. Pero las proyecciones económicas no son optimistas. En entrevista con “Perú 21”, Elmer Cuba nos deja dos frases: “Si la turbulencia no se resuelve, afectará el 2019”, “La víctima de la turbulencia política se llama inversión privada”. Piense, presidente: la popularidad de hoy no lo libra de la crisis de mañana. Los mercados internacionales apuestan por la estabilidad, no por la popularidad.

El Ministerio Público obtiene un 23% de aprobación, según la encuesta publicada ayer en este Diario. Interesante dato teniendo en cuenta que a Pedro Chávarry lo cuestionan desde dos frentes: el político y el mediático. Incluso, el jefe del Estado (con su 61% de popularidad) lo emplazó a dar un paso el costado, pero parece que Chávarry prefiere responder con hechos. Ni la supuesta amenaza de este a Vizcarra, revelando las 46 denuncias que pesan sobre el mandatario, ha afectado el parecer de la opinión pública. Curiosa realidad.

Por último, Chávarry cesó a la fiscal Érika Delgado Torres, del equipo Lava Jato. Hay que señalar que Delgado se desempeñó como asesora de la congresista del Partido Nacionalista Juana Huancahuari. ¿Podía una persona ligada al humalismo ser parte de un equipo que también investiga a sus ex jefes?

Como vemos, no siempre la realidad es como la pintan. Es bueno ver más allá de prejuicios. El país lo agradecerá.