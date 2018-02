Los abogados del Estado y de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta expusieron sus argumentos sobre el indulto a Alberto Fujimori en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de ayer en la que se supervisó el cumplimiento de las sentencias del tribunal sobre los mencionados casos. En los alegatos de las partes, sin embargo, hay algunas falsedades y medias verdades.

“La corte prohibió indultar a sentenciados por lesa humanidad”



Media verdad

Durante su exposición, la defensa de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta aludió a una restricción dictada por la Corte IDH. Lo que no precisaron fue que dicha prohibición se circunscribe a los indultos comunes. Hasta el momento, no existe jurisprudencia alguna en la Corte IDH, ni directa ni indirecta, sobre indultos humanitarios. Alberto Fujimori, además, no fue condenado por lesa humanidad bajo la legislación peruana.

“El indulto desacata la orden de la corte para sancionar a responsables”



Falso

Los abogados de los familiares de las víctimas también señalaron que el indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski va en contra de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, un indulto humanitario por sí mismo no deja sin efecto la condena impuesta al ex presidente Alberto Fujimori. Su indulto no constituye, en ningún extremo, una declaratoria de inocencia.

“No se puede acudir a la Corte IDH al no haberse agotado la vía interna”



Falso

Una de las frases más repetidas por la defensa del Estado Peruano fue que, para apelar ante la Corte IDH, la defensa de los deudos primero debía agotar la vía judicial nacional. Eso es inexacto, ya que en este caso el cuestionamiento de la otra parte se enmarca en sentencias ya dictadas por el tribunal: Barrios Altos y La Cantuta. Solo sería necesario agotar la vía nacional si se tratara de un caso sin sentencia previa.

“La pena privativa de libertad no puede ser una pena de muerte encubierta”



Media verdad

En otro pasaje de su exposición, la defensa del Estado apeló a dicha frase para defender el carácter humanitario del indulto. No obstante, según la información conocida hasta el momento, Alberto Fujimori no padece una enfermedad terminal. Por lo cual, continuar con el cumplimiento de su pena en este momento no necesariamente tendría una vinculación directa con una eventual muerte del ex mandatario.

