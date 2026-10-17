Entre los solicitantes se encuentra Gregorio Santos, exgobernador de Cajamarca, condenado a 19 años de prisión por corrupción. El exlíder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) presentó su solictud este año y actualmente se encuentra en trámite.

Este Diario se comunicó con su abogada, la doctora Cyntia Cornejo Arista, quien indicó que ella no fue ingresó la solicitud y que desconoce a través de quién se pudo haber gestionado.

El ex gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, fue condenado a 19 años de prisión. (Foto: El Comercio)

En esa misma condición de “trámite” continúa el pedido de William Trickett Smith II, conocido como “El asesino de la maleta”. El ciudadano estadounidense fue condenado a 31 años de cárcel en el penal de Lurigancho por el parricidio de su esposa, Jana Claudia Gómez Menéndez, en el 2007 —cuyo cuerpo arrojó al mar dentro de un equipaje—. Sin indultos de por medio, debería salir en libertad en el año 2038.

Otro de los solicitantes es el condenado por narcotráfico y lavado de activos, Fernando Zevallos “El lunarejo”. El protagonista del caso vinculado a Aerocontinente –quien viene cumpliendo sus dos condenas en el penal de Ancón I– gestionó el perdón presidencial en el 2025. Este ya se encuentra revisado y mantiene la condición de “atendido” en el sistema que maneja la Comisión de Gracias Presidenciales.

Fernando Zevallos conocido como "El lunarejo" fue detenido en el año 2005 por narcotráfico. (FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO) / DANTE PIAGGIO

Abencia Meza, sentenciada a 30 años por el homicidio de Alicia Delgado, es otra de las solicitantes. La cantante, quien recién podría salir en libertad en el año 2041, presentó su solicitud este año. Sin embargo, su abogado, Humberto Abanto, deslindó de haber impulsado el beneficio indicando que no es su especialidad “ir a suplicar gracias”.

Otro caso emblemático en evaluación es el del exgobernador regional de Puno, Walter Aduviri, sentenciado a 4 años de prisión por “El Aymarazo”. El exfuncionario presentó su solicitud este año y actualmente se encuentra en trámite. Aduviri tuvo que regresar a prisión por no pagar el monto de su reparación civil fijada en S/ 2 millones. Esta Unidad se puso en contacto con el hermano del exgobernador regional –quien labora como asesor de la diputada de Juntos por el Perú, Sadith Pérez– pero no respondió.

Cuadro de solicitudes presentadas en los años 2025 y en los primeros meses del 2026 (desde el 2 de enero al 24 de junio)

Otro exgobernador en la lista es Gerardo Viñas Dioses, quien fue condenado por colusión por malos manejos en el Gobierno Regional de Tumbes.

El expresidente Pedro Castillo también formalizó durante este año tres solicitudes de gracia presidencial. Sin embargo, todas han sido rechazadas. Sin beneficios, Castillo recién podría salir en el 2034.

Por otro lado, quince condenados por terrorismo –incluidos miembros clave de Sendero Luminoso– y hasta dos sentenciados por producción y comercio de armas químicas también vienen tramitando su solicitud. A ello se suman más de 20 reos por lavado de activos, entre ellos los de Jorge Luis Balbis, del caso “La Centralita”.

Lista de aquellos sentenciados que vienen solicitando el indulto o la gracia presidencial entre el 2025 y 2026.

Recomposición

El pasado 7 de octubre el gobierno de Keiko Fujimori recompuso la Comisión de Gracias Presidenciales. Así, la presidencia del órgano evaluador fue asignada al viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gonzalo Carlos Muñoz Hernández, quien encabeza un equipo técnico ad honorem conformado por Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Jhoselyn Almendra Chomba Chuman y Martín Antonio Salgado Arroyo.

Esta Unidad buscó la versión del presidente de dicho colegiado respecto a la saturación de pedidos, plazos y criterios de evaluación sobre condenados por delitos graves, pero al cierre de esta edición sus respuestas no fueron remitidas.

El dato El 6 de junio, el Gobierno de José Balcázar aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, para revertir la sobrepoblación en los penales. La norma involucró a la Dirección de Gracias Presidenciales.



Unidad de Investigación