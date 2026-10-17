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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En pleno año electoral las peticiones para acceder a indultos y gracias presidenciales se dispararon. Condenados por corrupción, narcotráfico y homicidio tocaron la puerta del Ejecutivo pidiendo indulto, conmutación o derecho de gracia. Las cifras son elocuentes: mientras en todo el 2025 solo se realizaron 437 pedidos, entre enero a agosto del 2026 se ingresaron más de 8400 solicitudes.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.