Inés Villa Bonilla: “Acá no hay rebeldía, yo me debo a la ley”

La jueza superior Inés Villa Bonilla es conocida en el Poder Judicial (PJ) por haber procesado los casos de corrupción más complejos relacionados a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Desde hace cuatro años está al frente de la Sala Penal Nacional (SPN) y allí recibió a El Comercio para defender su fuero y expresar su malestar por las recientes decisiones adoptadas en el PJ.

— Se ha dicho que la discrepancia con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y con el Consejo Ejecutivo es porque quieren quedarse con los casos emblemáticos, como el de Odebrecht.

Nosotros no estamos inventando nada ni tampoco queremos quedarnos con los procesos; no. Ni la Ley 30077 [del Crimen Organizado] ni el [Decreto Legislativo] 1342 señalan que el Sistema Anticorrupción Nacional conocerá los delitos conexos a los delitos contra la administración pública. No lo dicen en ningún párrafo.

— Pero Duberlí Rodríguez sostiene que la competencia de los casos de corrupción, conexos y los de lavado de activos la ha definido tras el Decreto Legislativo 1307 y allí estaría su respaldo legal.

El Decreto Legislativo 1307, del 30 de diciembre del 2016, dispone que se cree el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios y se implemente; no dice nada más. Lo otro solo lo disponen una resolución administrativa (051-2017) y un estatuto; y estas no están por encima de una ley. Si lo quiere cambiar, debe ser por otra ley.

— Hacia afuera se ve como un acto de rebeldía.

Acá no hay una rebeldía. ¿Yo me debo al Consejo Ejecutivo o a la ley? Nosotros solo buscamos que prevalezca la ley, porque el artículo 139 de la Constitución Política dice que ninguna autoridad puede abocarse, ni interferir en funciones jurisdiccionales, ni la observancia.

— En función de lo que usted me explica, ¿el presidente o el consejo están interfiriendo en estas causas?

Por supuesto, estarían interfiriendo porque ya está en trámite, ya están definidos jurisdiccionalmente. No es que a mí se me antoje, lo dice la Constitución.

— Algunos se preguntarían por qué se pelean por los casos como Odebrecht, Camargo Correa o Félix Moreno y simplemente no se los remiten para evitar estas discrepancias.

Sería irresponsable decir ‘que se los lleven pues’. Claro, cualquiera que no tiene conciencia o no respeta la ley o no hace su trabajo bien, podría decir ‘que se lleven los casos’, pero no es eso. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley y defenderla. A nosotros nos asiste la ley.

— Entonces, ¿no remitirán los casos emblemáticos a los nuevos juzgados anticorrupción?

Nosotros vamos a respetar la ley y por eso los casos que ya están definidos jurisdiccionalmente, donde ya se definió la competencia acá en la sala, se quedarán en la Sala Penal Nacional.

— Habrá un pleno en la Corte Suprema para definir la competencia. ¿Esperan tener la razón?

Mi conducta y la conducta de los jueces es el respeto a la ley y a la Constitución; y ello debe prevalecer. Nosotros creemos que estamos actuando de acuerdo a ley.

MÁS EN POLÍTICA...