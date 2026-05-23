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Resumen

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En lo que va del 2026, la Policía y la Fiscalía han desarticulado, allanado y capturado a integrantes de organizaciones criminales involucradas en extorsiones, presunto favorecimiento en licitaciones públicas, cobro de cupos y el robo de oro. Sin embargo, estos megaoperativos ratifican algo que la Unidad de Investigación de El Comercio había alertado desde 2025: el crimen organizado tiene entre sus filas a personas infiltradas en diferentes partidos políticos e incluso consigue colocarlos como candidatos.​

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.