El informe de calificación de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados concluyó que debe iniciarse una investigación contra el diputado Christian Aranda (Renovación Popular) por difundir en sus redes sociales datos de una paciente relacionados con un posible aborto terapéutico.

La recomendación surgió tras la realización de una indagación preliminar sobre el caso.

El hecho se remonta al 24 de agosto, cuando el diputado remitió un oficio al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, de Abancay, para solicitar información sobre la situación de una paciente.

Según el informe de Ética, al que accedió El Comercio, el resultado de la información obtenida fue posteriormente publicada, eliminada y republicada en una versión modificada.

El informe de calificación de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados considera que debe iniciarse una investigación contra el diputado Christian Aranda por difundir en sus redes sociales datos de una paciente relacionados con un posible aborto terapéutico.… pic.twitter.com/JcgqVTkITV — Erik Rivera (@ErikRivera__) September 12, 2026

Elementos de la investigación

De acuerdo con el documento de indagación preliminar, existen tres elementos relevantes que, por su naturaleza y alcance, justifican el pase de la presente denuncia a la etapa de investigación.

El primero está referido a la existencia de publicaciones que dan cuenta de que sería posible determinar que la publicación atribuida al diputado denunciado habría sido eliminada y posteriormente republicada.

“Este aspecto resulta relevante, en tanto permitiría establecer, mediante las diligencias correspondientes, la secuencia temporal de la publicación, las modificaciones que eventualmente se hubieran efectuado y las circunstancias en las que estas se produjeron”, indica el informe.

Según la comisión, existen tres elementos relevantes que, por su naturaleza y alcance, justifican el pase de la presente denuncia a la etapa de investigación: El primero es la publicación del diputado; la existencia de una imagen que conserva el documento publicado y la… pic.twitter.com/LWYPRc55GO — Erik Rivera (@ErikRivera__) September 12, 2026

Según el contenido, el segundo elemento se encuentra relacionado con la existencia de una imagen que habría sido conservada por la prensa y que mostraría una versión del documento publicado por el diputado denunciado conteniendo el nombre de la paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz De La Vega de Abancay.

“La existencia y autenticidad de dicha imagen, así como si su correspondencia con la publicación cuestionada, constituyen aspectos que requieren ser verificados y contrastados durante la etapa de investigación”, reza el documento.

El tercero está referido a la existencia de una contradicción entre las manifestaciones efectuadas por el diputado denunciado respecto de la publicación y difusión de los datos personales de la paciente.

Este es un documento que forma parte del informe de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

El informe deja claro que se advierte una diferencia en cuanto al contenido y alcance de la posición asumida por el diputado denunciado frente a la eventual difusión de información que permitiría identificar a una paciente, lo cual “a criterio de esta Comisión amerita ser evaluado durante la etapa de investigación”.

“Adicionalmente, constituye un elemento de vital relevancia para la valoración ética de los hechos, verificar si la acción del diputado denunciado, habría transgredido el marco legal normativo establecido en la Ley N° 26842, Ley General de Salud, en materia de confidencialidad de la salud y protección de datos sensibles", indica el informe.