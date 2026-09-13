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El informe de calificación de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados concluyó que debe iniciarse una investigación contra el diputado Christian Aranda (Renovación Popular) por difundir en sus redes sociales datos de una paciente relacionados con un posible aborto terapéutico.

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