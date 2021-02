Conforme a los criterios de Saber más

El integrante del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Henry Ávila Herrera, propuso destituir al juez supremo Aldo Figueroa Navarro, por su indebida actuación y falta ética “muy grave” en el marco del proceso disciplinario que se le siguió por sus vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según las conclusiones del informe, han quedado probados cinco hechos que constituirían “falta muy grave” al haber recomendado a la abogada Mónica Hoyos para que ocupe una plaza en la Corte Superior de Justicia del Callao, y con ello tener una “conducta infractora” a la Ley de Carrera Fiscal.

“Su comportamiento resulta lesivo al sistema de justicia (…) En el marco de un test de proporcionalidad, la medida de destitución no solo resulta idónea y adecuada, al expulsar a un magistrado que no esta en la capacidad de generar confianza, sino también necesaria”, se concluyó.

En términos generales, por interferir en el ejercicio de funciones en otros órganos del Estado o permitir la interferencia de cualquier organismo o persona que tente contra la función jurisdiccional. Además, inexcusar los deberes funcionales y guardar una conducta intachable.

“No es un persona idónea para continuar en le ejercicio del cargo de juez de la Corte Suprema porque su conducta trasgrede el principio de objetividad, por no contribuir a la paz social y desarrollo nacional [...] Los audios transcritos del 2018 acreditan diálogos impropios en torno a la conducta que se espera de un juez, no honra su conducta”, se indicó.

Al magistrado supremo se le atribuye haber solicitado al expresidente del la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, que se pueda contratar a la abogada Mónica Hoyos Pinchi como jueza de dicha corte.

En sus descargos, el juez Figueroa sostuvo que la abogada contaba con los requisitos necesarios para ocupar el cargo de juez supernumeraria. Además, alegó que luego de “recomendarla” a Ríos Montalvo no le hizo seguimiento al caso.

En su defensa, agregó que se trató de un “hecho aislado y circunstancial no habiendo presionado o abusado del cargo para tal designación”.

Finalmente, aseveró que el término “recomendada” que usó en una conversación con Ríos Montalvo, fue coloquial en una conversación.

Hechos probados

En el análisis, se determinó que el cargo en contra de Figueroa Navarro, había estado compuesto de cinco hechos que quedaron plenamente probados.

Primer hecho probado, según el informe leído por Ávila Herrera: en enero del 2018, Figueroa y Ríos Montalvo se reunieron en la Corte suprema. Ríos, ante la fiscalía, ha reconocido que Figueroa le pidió nombrar jueza a la abogada.

El segundo hecho probado es que la abogada Mónica Hoyos reconoció que Figueroa le entregó el teléfono de Ríos Montalvo para que se ponga en comunicación con él y le entregue sus documentos.

El tercer hecho probado, según el informe, es que se concretó la designación de Hoyos Pinchi como jueza de paz letrada a través de la resolución administrativa N° 047 firmada por Ríos Montalvo.

El cuarto hecho se refiere a sucesos posteriores a la designación de Hoyos. Ríos llamó por teléfono al juez supremo Aldo Figueroa.

El quinto hecho que ha quedado probado, dijo, es “la conducta indebida y reprochable” del magistrado Aldo Figueroa Navarro.

El informe, concluyó Ávila, cuenta con abundantes medios probatorios. Entre ellos, los descargos del investigado y el informe del miembro instructor.

El colegiado de la JNJ, integrado por Luz Tello, Henry Ávila, María Zavala, Aldo Vásquez, Imelda Tumialán y Guillermo Thornberry suspendió la sesión para debatir la propuesta. El magistrado Antonio de la Haza no participó por haber sido el vocal instructor del caso.

En breve, realizarán la votación para determinar si deciden o no la destitución del juez supremo Aldo Figueroa.





VIDEO RECOMENDADO:

Chincha, entre la ivermectina sin límites y el golpe del COVID-19