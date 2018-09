Informe final sobre Pedro Chávarry se debatirá este 24 de septiembre

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura (Fuerza Popular), anunció que el informe final respecto a la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, será debatido al interior de su grupo de trabajo el próximo 24 de septiembre.

El titular del Ministerio Público fue denunciado constitucionalmente ante el Parlamento Nacional a finales de julio, tras ser vinculado al caso de los audios que revelaron una crisis en el sistema de administración de justicia.

Según manifestó el presidente de la subcomisión a El Comercio, este viernes se entregó al congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio), quien es ponente de este expediente, la transcripción de la sesión en la que Pedro Chávarry brindó sus descargos.

A partir de allí, indicó César Segura, corre el plazo de cinco días hábiles que establece el Reglamento del Congreso para que el legislador delegado entregue su informe final, el cual debe ser debatido al día hábil siguiente entre todos los miembros. “El viernes [21] tiene que haber entregado y yo tengo que llamar al día siguiente hábil. Es decir, el lunes”, acotó.

El congresista refirió que esta misma figura, pero con diferentes delegados, se aplica para los expedientes que corresponden a las denuncias contra el suspendido juez César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (Iván Noguera, Guido Aguila, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez). Todos ellos denunciados también por el caso de los audios.

Asimismo, el parlamentario por Ica detalló que en esa misma fecha se debatirá el informe final correspondiente a la denuncia que se presentó contra su colega de bancada Héctor Becerril por presuntamente tratar de influir en el 2017 en las elecciones del CNM.

“Los informes finales se debaten a partir de los cinco días. El próximo lunes 24 yo estoy debatiendo los cuatro [informes] porque todas las trascripciones me han llegado el viernes, así que yo tengo que cumplir estrictamente con el reglamento y poner el día lunes 24, que sería el último, que ya se habría cumplido los cinco días, los cuatro casos”, remarcó César Segura a este Diario.

De llegar a ser aprobado el informe, César Segura refirió que ese mismo día serán entregados a la Comisión Permanente, que tiene que convocar a una sesión a los días.

─Descarta parcialidad en proceso─

De otro lado, el parlamentario de Fuerza Popular rechazó las acusaciones de un presunto “blindaje” por parte de su bancada a Pedro Chávarry, así como negó alguna demora en ese proceso.

“¿Qué blindaje puede haber? Si todavía no ha salido el informe, que no es de la bancada, es el informe del señor Juan Sheput. Nosotros debemos ser responsables y no estar adelantando opinión […] para tratar de alguna manera inclinar la balanza a un resultado”, acotó.