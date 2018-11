Tras no ser incluido en el informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso, el ex presidente Alan García felicitó a los congresistas de la Célula Parlamentaria Aprista por “defender al gobierno de su partido” (2006-2011).

“Felicitaciones y reconocimiento a los congresistas miembros de la Célula Parlamentaria por su defensa al gobierno aprista. A continuar unidos por el relanzamiento del partido”, saludó el ex mandatario a través de su cuenta en Twitter.

El pleno del Congreso rechazó este viernes por la tarde la propuesta de incluir en el informe final de la comisión investigadora del Caso Lava Jato a Alan García, así como a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Felicitaciones y reconocimiento a los cc miembros de la Célula por su defensa al Gobierno Aprista. A continuar unidos por el relanzamiento del Partido #ElApraVuelve pic.twitter.com/ltdB5zd3Zy — Alan García (@AlanGarciaPeru) 9 de noviembre de 2018

Durante el debate, que finalizó con la aprobación del informe con algunas modificaciones, la congresista Rosa Bartra sostuvo que la comisión “no ha servido de instrumento de persecución a nadie”.

Además, agregó que las investigaciones “no son definitivas”, pero sí lo son las decisiones que se toman a través del Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Keiko Fujimori no se encuentra presente en las obras o proyectos ejecutados por los grupos empresariales brasileños y peruanos que hemos identificado”, indicó.

También se refirió al ex presidente Alan García para manifestar que el Parlamento no puede suplir la tarea que corresponde al Ministerio Público. “El ex presidente no goza de privilegio e inmunidad alguna. Denuncien si acaso tienen la evidencia probatoria necesaria”, instó.