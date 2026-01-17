Delsy Loyola Jorge
Delsy Loyola Jorge

¿Ingemmet en manos de minería informal? Nuevo presidente es gerente de empresa con Reinfo vigente
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), concretó este jueves la designación de Paolo Joel Andrés Alzamora como su nuevo presidente ejecutivo interino, un movimiento clave dentro del sector que ya había sido anticipado por la Unidad de Investigación de El Comercio.

