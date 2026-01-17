¿Ingemmet en manos de minería informal? Nuevo presidente es gerente de empresa con Reinfo vigente

Andrés Alzamora es gerente general, desde 2023, de TLM Consulting S.A.C., según pudo constatar este Diario a través de los registros de Sunarp y Sunat. Dicha empresa mantiene una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El derecho minero asociado a este es Abundancia 2014-I, ubicado en Santa Rosa de Quives, Canta (Lima).

Este dato cobra relevancia debido a que Ingemmet es el organismo encargado de administrar el catastro minero del país y de otorgar y registrar derechos y concesiones mineras, base sobre la cual operan tanto la minería formal como los inscritos en el Reinfo.

La empresa TLM Consulting S.A.C. fue fundada en 2019 por dos socios: Carlos Santos Villegas y Estefanía Quincho Astete, según consta en la ficha de constitución de registros públicos. Quincho Astete está afiliada a Somos Perú -el partido del presidente José Jerí- desde 2021, y en 2022 postuló como regidora de Lince en la lista encabezada por el aspirante a la alcaldía, Guillermo Aliaga.

Otros documentos hallados por este Diario muestran que un año antes, en 2020, Quincho Astete trabajó en el despacho de Aliaga cuando este último era congresista. A finales del 2025, el gobierno de Jerí nombró a Aliaga como vocal titular del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, órgano encargado de resolver en última instancia administrativa recursos sobre asuntos mineros, incluso vinculados a la formalización.

La Unidad de Investigación de El Comercio también reveló que, en noviembre de 2022, Aliaga ejerció como abogado de CIA Minera Katze S.A.C. Así quedó registrado en un documento presentado ante Ingemmet.

En resumen, el actual panorama de intereses mineros del gobierno de Jerí muestra una triangulación: Andrés Alzamora en Ingemmet, Guillermo Aliaga en el Consejo de Minería; ambos conectados a través de Estefanía Quincho (socia de la empresa de Andrés Alzamora y extrabajadora de Aliaga) y vinculados además al Reinfo.

Así se dio el nombramiento

El último miércoles por la noche, el Ejecutivo publicó en edición extraordinaria la Resolución Suprema Nº 001-2026-EM, mediante la cual retiró a Luis Panizo del Consejo Directivo del Ingemmet. Panizo había asumido de manera provisional la presidencia ejecutiva del organismo tras la salida de Luis Chirif en la víspera de Navidad.

En un siguiente documento, la Resolución Suprema Nº 002-2026-EM, el Gobierno designó a Andrés Alzamora como nuevo miembro del Consejo Directivo. Con ese cambio concretado, el colegiado sesionó la tarde del jueves para definir la presidencia interina del organismo.

Según fuentes del Minem consultadas por este Diario, el propio Andrés Alzamora se propuso para el cargo, señalando que venía “por encargo del presidente José Jerí”. Tras la deliberación, el Consejo Directivo lo eligió como su nuevo presidente.

Este nombramiento es parte de una serie de reacomodos dentro del sector que ya habían sido revelados por El Comercio. Entre ellos, el pedido que se le hizo a Luis Chirif para dejar la presidencia del Ingemmet en medio de la segunda votación en el Congreso para la ampliación del Reinfo.

¿Quién es Paolo Andrés Alzamora?

Andrés Alzamora es ingeniero químico y venía desempeñándose como asesor de Alta Dirección del Viceministerio de Hidrocarburos del Minem. Su nombre venía resonando desde diciembre como posible figura para el Ingemmet.

Su vínculo con el presidente José Jerí se remonta al Gobierno Regional de Áncash en 2020, donde ambos coincidieron en la misma gestión: Andrés fue director regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, mientras que Jerí ocupaba el cargo de secretario general.

La cercanía entre ambos también queda reflejada en registros oficiales: Andrés realizó dos visitas al despacho de Jerí cuando este era congresista, en diciembre de 2021 y abril de 2022. Además, uno de sus hermanos, Fernando Andrés, aparece en una fotografía junto al ahora mandatario dentro del Congreso. Todo ello sumado a sus vínculos dentro del sector minero informal.

Fernando Andrés Alzamora, hermano del nuevo presidente interino del Ingemmet, posa junta con el ahora presidente José Jerí.

Pese a los antecedentes que este medio ya había puesto sobre la mesa, su designación al frente del organismo estratégico para la gestión minera finalmente quedó concretada. Este Diario buscó explicaciones del Minem respecto a los criterios para este nombramiento; sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.